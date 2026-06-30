Le projet de satellite de Rakuten devrait bénéficier d'une subvention du gouvernement japonais pouvant atteindre 912 millions de dollars

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Le gouvernement japonais va octroyer jusqu’à 148 milliards de yens (912 millions de dollars) au groupe Rakuten 4755.T afin de l’aider à mettre en place un réseau de communications par satellite, a annoncé mardi l’association professionnelle Communications and Information Network Association of Japan.

Rakuten, un conglomérat spécialisé dans le commerce électronique, la finance et les télécommunications, est en pourparlers avec la société américaine AST SpaceMobile ASTS.O afin de créer une coentreprise pour ce projet, a déclaré un porte-parole de Rakuten.

•Le Japon dépend actuellement de Starlink de SpaceX SPCX.O et d’autres services proposés par des entreprises étrangères pour ses communications par satellite en orbite basse, et il vise à soutenir des opérateurs nationaux afin de renforcer sa sécurité économique.

•Les services de communication par satellite en orbite basse permettent d’utiliser des smartphones et d’autres appareils de télécommunication même lorsque les utilisateurs se trouvent hors de portée des stations de base cellulaires ou qu’une catastrophe naturelle a mis ces stations hors service.

(1 $ = 162,3300 yens)