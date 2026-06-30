 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le projet de satellite de Rakuten devrait bénéficier d'une subvention du gouvernement japonais pouvant atteindre 912 millions de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement japonais va octroyer jusqu’à 148 milliards de yens (912 millions de dollars) au groupe Rakuten 4755.T afin de l’aider à mettre en place un réseau de communications par satellite, a annoncé mardi l’association professionnelle Communications and Information Network Association of Japan.

Rakuten, un conglomérat spécialisé dans le commerce électronique, la finance et les télécommunications, est en pourparlers avec la société américaine AST SpaceMobile ASTS.O afin de créer une coentreprise pour ce projet, a déclaré un porte-parole de Rakuten.

•Le Japon dépend actuellement de Starlink de SpaceX SPCX.O et d’autres services proposés par des entreprises étrangères pour ses communications par satellite en orbite basse, et il vise à soutenir des opérateurs nationaux afin de renforcer sa sécurité économique.

•Les services de communication par satellite en orbite basse permettent d’utiliser des smartphones et d’autres appareils de télécommunication même lorsque les utilisateurs se trouvent hors de portée des stations de base cellulaires ou qu’une catastrophe naturelle a mis ces stations hors service.

(1 $ = 162,3300 yens)

Valeurs associées

AST SPCEMOBILE RG-A
85,4200 USD NASDAQ -1,56%
RAKUTEN GRP
4,105 EUR Tradegate +5,00%
SPACEX
167,1000 USD NASDAQ +1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants en faveur du droit du sol devant la Cour suprême des Etats-Unis, à Washington le 1er avril 2026 ( AFP / Kent Nishimura )
    La Cour suprême préserve le droit du sol, revers majeur pour Trump
    information fournie par AFP 30.06.2026 17:15 

    La Cour suprême majoritairement conservatrice a rejeté mardi la remise en cause par Donald Trump d'une question au coeur même de l'identité américaine, le droit du sol, infligeant au président américain un revers majeur. Dans une décision prise par trois des six ... Lire la suite

  • Des membres du South African Police Service (SAPS) se rassemblent à l’approche des manifestations prévues par le mouvement March and March contre la présence de migrants sans papiers en Afrique du Sud, à Durban, le 30 juin 2026 ( AFP / Marco LONGARI )
    Des milliers de Sud-Africains dans la rue pour demander le départ des sans-papiers
    information fournie par AFP 30.06.2026 16:57 

    Des milliers de Sud-Africains sont descendus dans les rues mardi, première journée de mobilisation nationale d'une campagne aux accents xénophobes qui a poussé 25.000 immigrés à l'exode, accusés entre autres de prendre le travail des Sud-Africains. Des groupes ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Baissier mais survendu
    SCHLUMBERGER : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 30.06.2026 16:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer dans le Berkshire (sud de l'Angleterre), le 30 juin 2026 ( POOL / Stefan Rousseau )
    Royaume-Uni: sur le départ, Starmer muscle le budget militaire pour moderniser l'armée
    information fournie par AFP 30.06.2026 16:50 

    Drones, dissuasion nucléaire et Navy "hybride": le Royaume-Uni prévoit de porter son budget militaire à près de 300 milliards de livres (348 milliards d'euros) durant les quatre prochaines années pour moderniser les forces britanniques dans un contexte de montée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
116,6 +39,98%
CAC 40
8 400,16 +0,39%
2CRSI
30,56 -1,29%
Pétrole Brent
73,11 +0,77%
TELEPERFORMANCE
45,67 -12,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank