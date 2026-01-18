Le projet de loi autorisant Uber et Lyft en Israël est approuvé par une commission parlementaire

Un comité ministériel israélien a approuvé dimanche une loi qui permettrait aux services de covoiturage tels qu'Uber et Lyft d'opérer en Israël dans le but de réduire les coûts des taxis.

Dans le cadre d'une réforme promue par le ministère des Transports, la loi - qui doit encore être approuvée par le Parlement - réglementerait et permettrait aux "opérateurs de transport basés sur la technologie" d'utiliser des modèles utilisés avec succès dans le monde entier.

Le ministère a indiqué que la loi sur les transports partagés approuvée par le comité ministériel pour la législation permettrait à des sociétés telles qu'Uber UBER.N et Lyft

LYFT.O d'offrir des services via des applications intelligentes qui mettent en relation des chauffeurs privés avec des passagers.

Cette mesure devrait permettre d'augmenter considérablement l'offre de transport, d'améliorer la disponibilité des services pendant les heures de pointe et les week-ends, et de faire baisser les tarifs.

Il a ajouté que de tels services fonctionnent dans des dizaines de pays à travers le monde "et qu'il est temps qu'ils fonctionnent également en Israël"

La loi prévoit une réglementation stricte en matière de sécurité, une sélection des conducteurs, une couverture d'assurance et une surveillance de l'état des véhicules, ainsi qu'un mécanisme de soutien à l'industrie des taxis existante afin d'assurer une transition équitable.

Uber a brièvement opéré en Israël, mais uniquement en tant que service de taxi traditionnel et a fermé en 2023. L'industrie du taxi s'oppose à l'arrivée d'Uber et d'autres sociétés similaires en Israël.

La nouvelle loi "est une étape historique qui démantèlera des monopoles dépassés, créera des milliers d'emplois et ouvrira le marché à une véritable concurrence au bénéfice du public", a déclaré la ministre des Transports, Miri Regev.

Elle a ajouté que la réforme du covoiturage contribuerait à retirer les voitures particulières des routes, à réduire les embouteillages et à donner à chaque citoyen la possibilité de se déplacer facilement et à un prix équitable