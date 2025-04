Le projet d'un "accord de Mar-a-Lago " porté par Trump est "inapproprié" selon Pictet

(AOF) - L'accord de Mar-a-Lago projeté par Stephen Miran, conseiller économique de Donald Trump "est inapproprié d'un point de vue théorique et pratique". Tel est l’avis de deux gérants de Frederik Ducrozet, head of Macroeconomic Research, et Xiao Cui, senior Economist chez Pictet Wealth Management. Les deux auteurs estiment que les aspects les plus radicaux de ce projet "remettraient en question la stabilité financière des États-Unis en déstabilisant les bons du Trésor, en érodant l'indépendance de la Fed et en sapant le statut de monnaie de réserve du dollar".

L'accord de Mar-a-Lago vise "à remédier à la surévaluation du dollar et au double déficit américain en utilisant les droits de douane et les garanties de sécurité comme moyen de pression sur les partenaires commerciaux". L'objectif est de "dévaluer le dollar tout en préservant son statut de monnaie de réserve", grâce notamment à "des interventions sur les devises et des échanges de dettes pour prolonger la durée des bons du Trésor".

Une mise en oeuvre "très peu probable"

"Il est très peu probable que le plan soit intégralement mis en œuvre, mais il n'est pas totalement exclu que certaines parties commencent à être discutées" estiment les deux économistes. Pour eux "une petite commission sur les paiements d'intérêts sur les avoirs étrangers en bons du Trésor" est envisageable.

Cette commission "pourrait ne s'appliquer qu'aux nouvelles émissions et varier d'un pays à l'autre", et "ne serait très probablement pas introduite en période de turbulences sur les marchés". Même dans ce cas, jugent les deux auteurs "cela représenterait toujours un risque majeur pour le marché obligataire américain et la stabilité financière en général".