Le projet d'infrastructures de BlackRock est stimulé par l'approbation du rachat par le Minnesota
03/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - Les autorités de régulation de l'énergie du Minnesota ont approuvé vendredi un plan de 6,2 milliards de dollars pour l'achat par une unité de BlackRock et le Régime de pensions du Canada de l'entreprise de services publics Allete , ALE.N , mère de Minnesota Power, déclarant que les récentes modifications apportées par les parties devraient répondre aux préoccupations concernant les tarifs et les investissements dans l'énergie propre. L'issue de la réunion de la Minnesota Public Utility Commission, qui a été diffusée sur le web, pourrait rassurer les investisseurs sur le fait que BlackRock BLK.N sera en mesure de répondre aux préoccupations réglementaires et de concurrence alors que son unité Global Infrastructure Partners, qu'elle a achetée l'année dernière , s'efforce d'acheter d'autres services publics.

Valeurs associées

ALLETE
67,180 USD NYSE +0,71%
BLACKROCK
1 161,000 USD NYSE +0,03%
