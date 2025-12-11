Le programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars fait grimper le cours de l'action Brinks

11 décembre - ** Les actions de Brinks Co BCO.N , fournisseur de solutions numériques pour la vente au détail, augmentent de près de 1 % à environ 118,3 $ avant le marché

** La société autorise un nouveau programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars, expirant le 31 décembre 2027

** La nouvelle autorisation s'ajoute au programme précédent de 500 millions de dollars, qui expire le 31 décembre 2025 - BCO

** La note moyenne de trois maisons de courtage est "acheter" ou plus; leur estimation médiane est de 129 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 26,3 % depuis le début de l'année