Le programme de rachat d'actions d'ING réalisé aux deux tiers
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:07

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, 2 592 238 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 24,59 EUR, soit un montant total déboursé de 63,75 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à près de 31,53 millions, pour un montant total de près de 742,7 MEUR, représentant environ 67,5% de la valeur totale maximale du programme.

