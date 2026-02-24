Le programme de rachat d'actions d'ING réalisé aux deux tiers
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à près de 31,53 millions, pour un montant total de près de 742,7 MEUR, représentant environ 67,5% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|24,5400 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,98%
