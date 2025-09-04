Le programme de la FDA américaine est favorable aux développeurs de médicaments pour les maladies rares, selon Jefferies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 septembre - ** Selon la société de courtage Jefferies, un nouveau programme visant à accélérer l'approbation des traitements des maladies rares devrait être de bon augure pour les développeurs de médicaments dans ce domaine
** En début de semaine, la FDA américaine a proposé une nouvelle procédure visant à rationaliser l'approbation des médicaments ciblant les maladies rares avec de très petites populations de patients, y compris les cas étayés par des données provenant d'essais cliniques à un seul bras
** La société de courtage estime que cette décision pourrait être bénéfique si la FDA fait preuve de souplesse en ce qui concerne le seuil d'admissibilité de moins de 1 000 patients atteints de la maladie
** Selon Jefferies, des sociétés comme BridgeBio Pharma
BBIO.O , Sarepta Therapeutics SRPT.O , Dyne Therapeutics
DYN.O et Rocket Pharmaceuticals RCKT.O pourraient être "plus encouragées" à poursuivre des traitements pour des maladies dont la population de patients est plus petite et qui démontrent un mécanisme d'action valide
** Jusqu'à la dernière clôture, RCKT a baissé de 73,6 %, DYN de 42,7 % et SRPT de 84,4 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer