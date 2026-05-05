Le programme de banque d'investissement de Morgan Stanley à Budapest visé par une enquête américaine, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 3 et 4)

L'Autorité de régulation du secteur financier américain (FINRA) a ouvert une enquête sur des banquiers d'affaires juniors non agréés chez Morgan Stanley

MS.N en Hongrie qui travaillent sur des transactions pour des clients aux États-Unis et en Europe, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Un ancien employé a contacté la FINRA en tant que lanceur d'alerte, affirmant que les banquiers d'affaires participant au programme ne disposaient pas des licences requises et que la banque avait enfreint les règles visant à protéger les informations confidentielles des clients et les transactions contre toute mauvaise gestion, indique l'article, citant des sources proches du dossier. La banque a recruté ces banquiers dans toute l'Europe il y a deux ans dans le cadre d'une initiative visant à délocaliser des emplois et à embaucher une main-d'œuvre moins coûteuse, ajoute l'article. L'enquête en est à ses débuts, et la FINRA cherche à déterminer la nature du travail effectué par les banquiers de Budapest, l'étendue de leurs contacts avec les clients et la manière dont ils étaient supervisés, précise l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations. Morgan Stanley n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau. La FINRA a refusé de commenter.