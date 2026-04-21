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Le producteur de gaz naturel EQT dépasse les estimations de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de gaz naturel EQT Corp EQT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mardi, bénéficiant de la hausse des prix des matières premières et de la production.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,33 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,12 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

EQT
56,920 USD NYSE -0,16%
Gaz naturel
2,69 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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