Le producteur de gaz naturel EQT dépasse les estimations de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de gaz naturel EQT Corp EQT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mardi, bénéficiant de la hausse des prix des matières premières et de la production.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,33 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,12 $ par action, selon les données compilées par LSEG.