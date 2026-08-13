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Le producteur d'uranium Encore recule en raison de ses projets de cession d'actions et d'une perte plus importante
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 16:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions EU.O du producteur d'uranium Encore Energy ont chuté de 13,4% à 1,20 $ en début de séance jeudi, alors que la société cherche à lever des fonds après avoir annoncé une perte plus importante ** La société, basée à Dallas, au Texas, dépose un programme d’émission d’actions de 250 millions de dollars (ou l’équivalent en dollars canadiens) "au prix du marché", qui sera géré par Cantor Fitzgerald, RBC, B. Riley et Jett Capital

** La société, qui compte environ 194,3 millions d’actions en circulation, a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour des acquisitions potentielles, des opportunités de croissance et des besoins généraux ** Elle affiche une perte de 21 cents par action au deuxième trimestre, contre une perte de 3 cents il y a un an ** Pour le semestre clos en juin, elle fait état d’une perte de 19 cents par action , contre une perte de 16 cents pour la période comparable de l’année dernière, principalement en raison d’une baisse de la production et d’un ajustement à la juste valeur des actions de Verdera Energy Corp

** Le titre EU.O , en passe de mettre fin à une série de sept jours de hausse consécutifs, a reculé d’environ 50% depuis le début de l’année

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