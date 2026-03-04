Le producteur d'énergie argentin Genneia signe un accord de financement de 185 millions de dollars avec IDB Invest

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur argentin d'énergie renouvelable Genneia a déclaré mercredi avoir signé un accord de financement de 185 millions de dollars avec IDB Invest, dans le cadre d'une facilité extensible à 320 millions de dollars, pour soutenir de nouveaux parcs solaires et des systèmes de stockage de batteries en Argentine. L'investissement financera quatre parcs solaires dans les provinces de Cuyo et de Buenos Aires, un système de stockage en batterie de 40 MW dans la province de Buenos Aires, et des études pour des projets de transmission d'électricité liés à de nouveaux investissements dans le lithium et le cuivre, avec l'appui technique de IDB Invest. IDB Invest, également appelé BID Invest en espagnol, est la branche privée de la Banque interaméricaine de développement (IDB).