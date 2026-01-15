Le producteur d'avocats Calavo bondit suite à l'acquisition par Mission Produce pour 430 millions de dollars

15 janvier - ** Les actions du producteur d'avocats Calavo Growers CVGW.O ont bondi de 14,2 % à 25,79 $ avant l'ouverture du marché, car Mission Produce AVO.O acquiert son rival ** Dans le cadre de la transaction annoncée mercredi soir, les actionnaires de CVGW recevront 27 $/sh, soit 14,85 $ en espèces et environ 0,98 action d'AVO pour chaque action de CVGW

** La transaction, qui valorise CVGW à une valeur d'entreprise totale d'environ 430 millions de dollars, représente une prime de 19,6 % par rapport à la dernière vente de CVGW à 22,58 dollars le mercredi

** L'action d'AVO a baissé de 5 % avant la cloche à 12,06 $

** Une fois la transaction conclue, les actionnaires d'AVO devraient détenir environ 80,3 % de la société combinée et les actionnaires de CVGW devraient détenir environ 19,7 %

** Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'août

** Le directeur général d'AVO, John Pawlowski, sera le chef de la nouvelle société et sera basé au siège d'AVO à Oxnard, en Californie

** Les actions de CVGW ont perdu environ 7% au cours de l'année dernière jusqu'à mercredi, pour une capitalisation boursière d'environ 400 millions de dollars ** En juin dernier, CVGW a déclaré avoir reçu une proposition non sollicitée (link https://www.sec.gov/news/mission-produce-announces-agreement-to-acquire-calavo-growers-expanding-north-american-avocado-business-and-diversifying-portfolio-across-fresh-produce/)

de 32 $/sh, sans révéler l'identité de l'auteur de l'offre à l'époque