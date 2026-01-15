 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le producteur d'avocats Calavo bondit suite à l'acquisition par Mission Produce pour 430 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du producteur d'avocats Calavo Growers CVGW.O ont bondi de 14,2 % à 25,79 $ avant l'ouverture du marché, car Mission Produce AVO.O acquiert son rival ** Dans le cadre de la transaction annoncée mercredi soir, les actionnaires de CVGW recevront 27 $/sh, soit 14,85 $ en espèces et environ 0,98 action d'AVO pour chaque action de CVGW

** La transaction, qui valorise CVGW à une valeur d'entreprise totale d'environ 430 millions de dollars, représente une prime de 19,6 % par rapport à la dernière vente de CVGW à 22,58 dollars le mercredi

** L'action d'AVO a baissé de 5 % avant la cloche à 12,06 $

** Une fois la transaction conclue, les actionnaires d'AVO devraient détenir environ 80,3 % de la société combinée et les actionnaires de CVGW devraient détenir environ 19,7 %

** Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'août

** Le directeur général d'AVO, John Pawlowski, sera le chef de la nouvelle société et sera basé au siège d'AVO à Oxnard, en Californie

** Les actions de CVGW ont perdu environ 7% au cours de l'année dernière jusqu'à mercredi, pour une capitalisation boursière d'environ 400 millions de dollars ** En juin dernier, CVGW a déclaré avoir reçu une proposition non sollicitée (link https://www.sec.gov/news/mission-produce-announces-agreement-to-acquire-calavo-growers-expanding-north-american-avocado-business-and-diversifying-portfolio-across-fresh-produce/)

de 32 $/sh, sans révéler l'identité de l'auteur de l'offre à l'époque

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CALAVO GROWERS
22,5800 USD NASDAQ 0,00%
MISSION PRODUCE
12,7000 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank