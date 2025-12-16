 Aller au contenu principal
Le procureur général du Texas poursuit l'unité Xcel Energy au sujet de l'incendie de Smokehouse Creek
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a intenté une action en justice contre Southwestern Public Service Company, filiale de Xcel Energy, pour avoir provoqué l'incendie de Smokehouse Creek en 2024, a annoncé son bureau mardi.

Cet incendie, le plus important de l'histoire du Texas, a causé la mort de trois Texans et plus d'un milliard de dollars de dégâts.

Les actions de Xcel Energy ont chuté de 4 % dans les échanges de l'après-midi.

L'action en justice vise à obtenir une indemnisation pour les pertes économiques, y compris les dommages matériels et la diminution de la valeur de la faune et de la flore, des sanctions civiles pour les violations de la législation texane et une décision de justice obligeant Xcel à prendre des mesures correctives pour éviter de nouvelles tragédies.

Au début de l'année, le bureau de M. Paxton avait lancé une enquête sur plusieurs entreprises de services publics liées aux incendies de Smokehouse Creek et de Windy Deuce.

"Xcel a un devoir de diligence envers les résidents et les clients de sa zone de service. Xcel a manqué à ce devoir, et je suis ici pour lui demander des comptes", a déclaré le procureur général Paxton.

