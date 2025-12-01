Le procureur général du Texas enquête sur Shein concernant les pratiques de travail et la sécurité des produits

(Ajoute les détails de l'enquête, le contexte, les tentatives de joindre Shein pour un commentaire, paragraphes 2-9; ajoute la signature) par Jonathan Stempel

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré lundi qu'il enquêtait sur Shein, afin de déterminer si le distributeur de mode rapide avait violé la législation de l'État relative aux pratiques de travail contraires à l'éthique et à la vente de produits de consommation dangereux.

L'enquête de M. Paxton accroît la pression sur Shein, qui s'est retrouvée au cœur d'un scandale le mois dernier après que l'agence française de lutte contre la fraude à la consommation a découvert que des poupées sexuelles enfantines et des armes illégales étaient disponibles à la vente sur la plateforme en ligne du distributeur fondé en Chine.

Shein n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

M. Paxton a déclaré que son enquête visera à déterminer si Shein a violé la législation de l'État en utilisant des matériaux toxiques ou dangereux, ou en trompant les consommateurs sur la sécurité des produits et l'éthique de l'approvisionnement.

L'enquête portera également sur les pratiques de Shein en matière de collecte de données et de protection de la vie privée, a ajouté M. Paxton.

La France a cherché à suspendre Shein dans ce pays pendant trois mois, et la Commission européenne a demandé des informations à l'entreprise pour déterminer si elle représentait un "risque systémique" pour les consommateurs européens.

Shein a déclaré qu'elle interdisait les ventes de poupées sexuelles dans le monde entier et qu'elle coopérait avec la Commission européenne.

L'entreprise a son siège à Singapour, mais elle s'approvisionne pour la plupart de ses produits en Chine, où elle compte plusieurs milliers de fournisseurs.

M. Paxton est candidat au Sénat des États-Unis en 2026 et devrait affronter le sénateur sortant John Cornyn lors des primaires républicaines.

Cette année, le procureur général a enquêté ou poursuivi en justice plusieurs entreprises bien connues pour leurs pratiques commerciales, notamment Procter & Gamble PG.N , Bristol Myers Squibb BMY.N et le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N .