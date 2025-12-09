Le procureur général de Russie demande à un tribunal d'interdire les activités d'un fonds américain possédant des actifs agricoles

Le procureur général de Russie a demandé à un tribunal de Moscou d'interdire les activités de la société américaine NCH Capital, propriétaire du grand producteur agricole AgroTerra, en Russie, la qualifiant d'"extrémiste", a indiqué mardi un canal officiel des tribunaux de Moscou sur Telegram.