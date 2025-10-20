Le procureur général de Floride assigne Roblox à comparaître au sujet de la sécurité des enfants

Le procureur général républicain de Floride, James Uthmeier, a déclaré que son bureau émettait des assignations pénales à Roblox Corp RBLX.N , qualifiant la plateforme de jeux vidéo de "vivier de prédateurs" qui met les enfants en danger.

Dans une vidéo publiée sur X, James Uthmeier a accusé Roblox de profiter des enfants tout en ne les protégeant pas. "Ils ont permis à nos enfants d'être abusés", a-t-il déclaré.

Les citations à comparaître permettront aux procureurs de recueillir davantage d'informations sur les activités criminelles présumées sur la plateforme, notamment des éléments de preuve concernant les prédateurs et les victimes présumés, selon James Uthmeier.

Roblox est depuis longtemps confronté à des questions relatives à la sécurité des enfants, une préoccupation mise en évidence par un rapport de vendeur à découvert de Hindenburg Research en octobre de l'année dernière.

Ces inquiétudes ont incité Roblox à investir massivement dans la protection des jeunes utilisateurs de sa plateforme en renforçant les règles de messagerie pour les enfants de moins de 13 ans, la modération intensive du contenu et la surveillance par l'IA.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, Roblox a déclaré qu'il interdisait le partage d'images et de vidéos dans les chats, qu'il utilisait des filtres conçus pour bloquer l'échange d'informations personnelles et qu'il travaillait à la mise en place d'une estimation de l'âge pour tous les utilisateurs accédant aux fonctions de chat.

"Bien qu'aucun système ne soit parfait, nos équipes qualifiées et nos outils automatisés surveillent en permanence les communications afin de détecter et de supprimer les contenus nuisibles", a déclaré un porte-parole de Roblox.

L'Irak a interdit Roblox dimanche en fin de journée, craignant que la plateforme permette une communication directe entre les utilisateurs, exposant ainsi les enfants et les adolescents à une exploitation potentielle ou à la cyber-extorsion, et déclarant que son contenu était "incompatible avec les valeurs et les traditions sociales".

Roblox fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux aux États-Unis, avec de nombreuses poursuites judiciaires, notamment de la part du procureur général de Louisiane et d'une affaire antérieure à San Francisco, alléguant qu'il ne met pas en œuvre des mesures de sécurité adéquates et qu'il permet aux prédateurs sexuels d'exploiter les enfants.