Le processus de sélection du nouveau DG avance bien, assure Heineken

Heineken a déclaré vendredi que la sélection de son prochain directeur général avançait bien, alors que le mandat de son actuel patron, Dolf van den Brink, arrivera à échéance à la fin du mois de mai.

Dans un bref communiqué, Peter Wennink, le président du conseil d'administration du brasseur néerlandais, assure que le processus devrait être finalisé à court terme, ajoutant que toute autre considération ne relève pour le moment que de la spéculation.

La nomination d'un nouveau directeur général à titre intérimaire est ainsi exclue, précise le groupe basé à Amsterdam.

Dolf van den Brink, qui a passé 28 ans chez Heineken, occupait les fonctions de DG depuis six ans, période pendant laquelle le cours de bourse s'est replié de plus de 27%.

Un flou au niveau de la gouvernance qui pèse sur le titre

Sur les trois derniers mois, le titre a reculé de 18%, certains analystes attribuant cette baisse à l'incertitude persistante entourant la succession du cadre dirigeant.

Dans son communiqué, Heineken souligne la clarté du cap stratégique impulsé par son plan "EverGreen 2030", se disant par ailleurs confiant quant à la capacité de l'équipe managériale actuelle à en poursuivre la bonne exécution.

Le titre avançait de 0,5 % vendredi après-midi, à comparer à un gain de 0,8 % pour l'indice AEX.