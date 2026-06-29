Le procès fédéral de Luigi Mangione pour le meurtre d'un directeur général a été reporté au mois de janvier, alors que son procès pour meurtre devant le tribunal d'État approche à grands pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction modifiée pour indiquer que le procès fédéral a été reporté au mois de janvier; ajout de détails issus de l'audience, paragraphes 1, 5 et 8)

* Le procès fédéral de Mangione est reporté à janvier afin d’éviter tout conflit avec le procès devant la juridiction d’État

* Le juge avait auparavant rejeté les accusations fédérales de meurtre et de détention d’armes

* Mangione doit comparaître le 8 septembre dans le cadre de son procès pour meurtre devant le tribunal d'État

par Jack Queen

Lundi, un juge fédéral de Manhattan a reporté au mois de janvier le procès de Luigi Mangione pour le meurtre d’un dirigeant d’une compagnie d’assurance santé , invoquant un risque de chevauchement avec le prochain procès de Mangione pour meurtre devant la justice d’État. Mangione, âgé de 28 ans, est accusé d’avoir tué Brian Thompson , directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel de Midtown en 2024.

Cette fusillade a été condamnée par les responsables publics, mais elle est devenue emblématique de la frustration ressentie par de nombreux Américains face à la hausse des coûts des soins de santé et aux pratiques du secteur de l’assurance maladie. Mangione a plaidé non coupable dans le cadre de cette affaire fédérale et fait désormais l’objet de deux chefs d’accusation de harcèlement, les accusations de meurtre et de détention d’armes ayant été rejetées.

Vêtu d’un uniforme de prisonnier beige, il a comparu lundi devant la juge fédérale de district Margaret Garnett à Manhattan, qui a annoncé qu’elle reportait le procès de Mangione de novembre au 25 janvier 2027, afin d’éviter tout conflit avec une affaire parallèle devant la justice d’État. En janvier, la juge Garnett avait rejeté les chefs d’accusation de meurtre et de détention d’armes pour des raisons de formalités juridiques. Cette décision surprise a écarté la possibilité d’une peine de mort pour Mangione, bien qu’il puisse encore encourir une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est reconnu coupable de harcèlement criminel lors du procès fédéral. L’État de New York n’applique pas la peine de mort. Mangione a plaidé non coupable des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de falsification portés par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Son procès dans cette affaire est prévu pour septembre devant le juge Gregory Carro à Manhattan. L’avocate de Mangione, Karen Agnifilo, a déclaré lundi à Garnett que le juge Carro avait indiqué qu’il n’accéderait à aucune demande visant à reporter la date du procès fixée au 8 septembre, malgré les manœuvres juridiques de dernière minute menées par Mangione pour présenter des preuves de troubles mentaux.

Thompson dirigeait la branche d'assurance d'UnitedHealth Group UNH.N avant d'être assassiné tôt le matin devant un hôtel où se tenait une conférence d'investisseurs. Mangione a été arrêté en Pennsylvanie après cinq jours de chasse à l'homme. Certains détracteurs du secteur de l’assurance maladie ont apporté leur soutien à Mangione en collectant des fonds pour sa défense juridique et en assistant à ses comparutions au tribunal en signe de solidarité.