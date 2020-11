Le procès des dégradations des locaux de BlackRock France reporté

(NEWSManagers.com) - Le procès de deux personnes ayant participé à l' invasion et aux dégradations des locaux de BlackRock France le 10 février dernier a été renvoyé au 7 juillet 2021. L' audience devait se tenir ce mercredi devant la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris et durer trois heures. L' examen de l' affaire avait déjà été reporté une première fois en juin.

Le renvoi a été sollicité par l' ensemble des parties mais pour des raisons différentes. Me Alexis Baudelin, avocat d' un des deux prévenus, a estimé que le procès ne pouvait se tenir dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu de son " importance pour la cause climatique " . L' avocat a également souligné le calibrage trop petit de la salle d' audience. Une douzaine de militants de Youth For Climate ainsi que le député de la France Insoumise, Eric Coquerel, étaient présents. Près de 250 personnes avaient en outre témoigné leur soutien dans une lettre, faute de pouvoir se rendre au tribunal judiciaire de Paris en raison des restrictions sanitaires. La présence policière était renforcée pour l' audience.

Me Baudelin souhaitait aussi faire citer comme témoin Kenneth Haar, un chercheur du Corporate Europe Observatory, en tant que spécialiste des investissements des grandes entreprises et des lobbys. Cette demande a été rejetée par le président du tribunal, pour qui une production écrite de l' intéressé sera suffisante. Me Baudelin a déclaré qu' il contestera ce rejet et que le cas échéant, il fera citer comme témoins d' autres économistes et chercheurs spécialistes des fonds d' investissements et gestionnaires d' actifs.

Le parquet a, de son côté, demandé le renvoi afin que soit versée au dossier et exploitée une vidéo des faits s' étant déroulés dans les locaux de BlackRock France. Seul un procès-verbal de la police judiciaire décrivant la vidéo figure pour l' instant dans le dossier. Un expert sera désigné pour analyser cette vidéo dont une copie sera adressée aux parties, a indiqué le président du tribunal.