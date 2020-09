Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher s'est ouvert à Paris Reuters • 02/09/2020 à 10:07









PARIS, 2 septembre (Reuters) - Le procès "hors norme" des attentats de janvier 2015 à Paris s'est ouvert mercredi matin devant une cour d'assises spécialement constituée à Paris. Du 7 au 9 janvier 2015, les attaques coordonnées visant le journal satirique Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris ont fait 17 morts. Elles ont suscité une émotion et une solidarité mondiales exprimées à travers le slogan "Je suis Charlie". Elles ont aussi marqué le début d'une vague d'attentats d'inspiration djihadiste qui a fait près de 250 victimes en France. Au terme d'une longue enquête, 14 complices présumés ont été renvoyés pour association de malfaiteurs terroriste devant une cour d'assises composées de magistrats professionnels. L8N2FX4HC Dix accusés sont dans le box, un onzième comparaît libre, les trois autres étant en fuite et, pour deux d'entre eux, présumés morts en Syrie. Ils risquent de 20 ans de prison à la perpétuité. VOIR AUSSI ENCADRE Les principaux protagonistes des attentats de janvier 2015 L8N2FX4F7 (Tangi Salaün, édité par Henri-Pierre André)

