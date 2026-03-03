Le procès antitrust de Ticketmaster et Live Nation s'ouvre à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Ticketmaster et sa société mère Live Nation doivent être jugés mardi sur des accusations américaines selon lesquelles le conglomérat du divertissement a dominé les marchés des événements en direct d'une manière qui a nui aux artistes, aux lieux de spectacle et aux fans.

Le procès devant jury à Manhattan est emblématique d'un mouvement bipartisan visant à s'attaquer à la question des prix abordables par des mesures antitrust. L'affaire a été déposée en 2024 , sous l'administration Biden, et est portée devant les tribunaux par le ministère américain de la Justice et une coalition comprenant la majorité des États américains.

Lors des déclarations préliminaires de mardi, le ministère de la justice devrait faire valoir que Live Nation détient des monopoles illégaux sur certains marchés des salles de spectacles et de la billetterie. Si le ministère de la justice l'emporte, il pourrait chercher à obliger Live Nation à vendre Ticketmaster ou à restructurer ses contrats. L'État de New York est en tête des États qui cherchent également à obtenir des compensations pour les fans.

Live Nation a qualifié ces allégations de sans fondement. "L'issue de ce procès ne fera rien pour faire baisser le prix des billets pour les fans ou pour résoudre les problèmes de l'industrie qui leur tiennent le plus à cœur", a déclaré un porte-parole de Live Nation.

Le chanteur Kid Rock et Ben Lovett du groupe Mumford & Sons devraient témoigner au procès, de même que des dirigeants de billetteries concurrentes et de salles de spectacles, dont le Madison Square Garden.

Live Nation est accusée d'exiger des artistes qu'ils utilisent ses services de promotion de concerts pour pouvoir donner des concerts dans les amphithéâtres en plein air qu'elle possède. Le ministère de la justice reproche également à Ticketmaster, la filiale de la société, de dominer les services de billetterie par des menaces et des contrats d'exclusivité pluriannuels avec de grandes salles de concert.

Le juge du district américain Arun Subramanian a récemment retiré plusieurs plaintes de l'affaire, mais a rejeté la demande de Live Nation de suspendre le procès pour lui permettre de faire appel.