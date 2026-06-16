Le problème d'un billion de dollars du réseau électrique américain pourrait se traduire par une prime d'un milliard de dollars pour les directeurs généraux du secteur de l'électricité

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* Les attributions de rémunération en actions des 15 principaux directeurs généraux du secteur des services publics s'élèvent à 993 millions de dollars

* Selon les analystes, les investissements dans la modernisation du réseau pourraient dépasser 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie

* Les clients résidentiels américains ont été confrontés à 13,4 millions de coupures d'électricité en 2024, selon les données de l'EIA

par Tim McLaughlin

Les problèmes croissants de fiabilité du réseau électrique américain ont contribué à l'augmentation des factures d'électricité de millions de foyers et d'entreprises. Y remédier pourrait offrir une opportunité de gains considérables aux dirigeants chargés de cette tâche.

Les directeurs généraux des 15 plus grandes entreprises d'électricité américaines disposent de près d'un milliard de dollars de rémunération sous forme d'actions, selon une analyse de Reuters des informations réglementaires, une valeur qui devrait continuer à augmenter à mesure que leurs entreprises investissent massivement pour réparer le réseau électrique américain.

En effet, contrairement à d'autres secteurs, la valeur d'une entreprise de services publics cotée en bourse est directement liée à ses dépenses d'investissement. Plus les entreprises investissent dans des infrastructures approuvées par les régulateurs, plus la base d'actifs sur laquelle elles perçoivent des rendements réglementés garantis est importante. Les dépenses consacrées à la modernisation du réseau américain vétuste pourraient potentiellement dépasser 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon les analystes du secteur.

« Les bénéfices et les flux de trésorerie augmentent lorsque le service public investit des capitaux et que le régulateur autorise un taux de rendement convenu », a déclaré le portefeuille Select Utilities de Fidelity, d'une valeur de 4 milliards de dollars, dans une récente mise à jour destinée aux investisseurs. L'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU a progressé de plus de 30 % depuis le début de l'année 2024, grâce à l'explosion de la demande en électricité, largement due aux besoins des centres de données qui exploitent des applications d'intelligence artificielle.

Cette demande a déclenché une vague de consolidation, notamment la décision prise en mai par NextEra Energy NEE.N d’acheter Dominion Energy D.N dans le cadre d’une transaction de 67 milliards de dollars qui donnera naissance à la troisième plus grande entreprise énergétique du pays.

Par ailleurs, selon les données gouvernementales, les tarifs mensuels de l'électricité ont augmenté en moyenne de 10 % cette année à l'échelle nationale. Les défenseurs des consommateurs estiment que les rémunérations des directeurs généraux des services publics sont de mauvais goût alors que les factures d'électricité des particuliers augmentent.

« La crise de l'accessibilité financière de l'énergie aux États-Unis est aggravée par le décalage entre les bénéfices des services publics et la charge énergétique élevée qui pèse sur les clients », a déclaré Tyson Slocum, directeur du programme énergie de Public Citizen.

« Ce sont les familles qui travaillent dur qui paient la note, tandis que les directeurs généraux des services publics et leurs investisseurs engrangent des bénéfices garantis », a-t-il ajouté.

D'IMPORTANTES RÉMUNÉRATIONS

Les directeurs généraux des 15 plus grandes entreprises de services publics américaines cotées à l’indice S&P 500 Utilities Index par valeur de marché disposent d’une rémunération combinée sous forme d’actions s’élevant à 993 millions de dollars, selon une analyse de Reuters des informations publiées par les entreprises, la rémunération moyenne étant estimée à 66 millions de dollars.

James Burke, de Vistra VST.N , arrive en tête de liste avec plus de 100 millions de dollars de rémunération en actions non encore acquise, suivis par les directeurs généraux de Constellation, NextEra et Entergy. Ces rémunérations doivent être acquises avant que les dirigeants puissent les encaisser.

Les dirigeants de petites entreprises sont également en passe de toucher des sommes importantes, notamment ceux de Talen Energy TLN.O , dont les centrales électriques sont essentielles au plus grand réseau régional du pays, PJM Interconnection. Près de 900 000 actions des attributions d'actions restreintes du directeur général de Talen, Mark McFarland, ont été acquises le mois dernier, ce qui lui permettrait d'empocher 300 millions de dollars s'il choisissait de vendre maintenant, selon les informations divulguées par Talen.

Talen n'a pas répondu à notre demande de commentaires.

LA MÉGA-TRANSACTION DE NEXTERA

La faible marge entre la capacité et la demande sur le réseau PJM devrait générer d'importants bénéfices pour les services publics opérant dans cette région, qui dessert 67 millions de clients dans 13 États du Sud, du Midwest et de la côte Atlantique centrale.

Talen a noté en mai que la fréquence accrue des pénuries au sein du PJM, liée aux conditions de charge de pointe et à la capacité limitée du réseau, profiterait davantage à la rentabilité de la production au gaz.

La décision de NextEra d'acquérir Dominion fait entrer cette société dans la région du PJM. Dominion est le premier fournisseur d'électricité desservant le plus grand regroupement de centres de données au monde, situé dans le nord de la Virginie.

Les attributions d'actions restreintes et d'options du directeur général de NextEra, John Ketchum, représentent plus de 100 millions de dollars, selon les informations salariales publiées par NextEra. La société n'a pas répondu aux messages lui demandant de commenter.

Des entreprises, dont Exelon et Dominion, ont indiqué qu'elles offraient une aide aux clients ayant des difficultés à payer leurs factures.

« La grande majorité de la rémunération de notre directeur général n'est pas récupérée auprès des clients, et la partie liée à la performance renforce la fiabilité du service et la maîtrise des coûts », a déclaré un porte-parole d'Exelon à Reuters.

Aux États-Unis, environ 13,4 millions de coupures d'électricité ont été enregistrées chez les particuliers en 2024 en raison de factures impayées, selon un premier rapport de l'Energy Information Administration publié en avril.

« Garantir l’accès à l’électricité pour les Américains ordinaires devrait faire partie du calcul de la rémunération des directeurs généraux qui ont le pouvoir de s’attaquer à ce problème, et pas seulement la multiplication des rendements pour les investisseurs », a déclaré Logan Burke, directeur exécutif de l’Alliance for Affordable Energy.