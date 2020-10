Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le prix Sakharov décerné à l'opposition démocratique de Biélorussie Reuters • 22/10/2020 à 12:30









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été décerné jeudi à l'opposition démocratique de Biélorussie qui conteste la réélection d'Alexandre Loukachenko lors de l'élection présidentielle du 9 août dernier, a annoncé le président du Parlement européen. "C'est un honneur d'annoncer que les femmes et les hommes de l'opposition démocratique en Biélorussie sont les lauréats 2020 du prix Sakharov", écrit David Sassoli sur son compte Twitter. "Ils ont avec eux une chose que la force brutale ne pourra jamais vaincre: la vérité", ajoute-t-il. "N'abandonnez pas votre combat. Nous sommes à vos côtés." Le prix, du nom du dissident soviétique Andreï Sakharov, est attribué chaque année depuis 1988 par le Parlement européen aux personnes, groupes ou organisations ayant apporté une "contribution exceptionnelle à la défense de la liberté de pensée". Doté de 50.000 euros, il est la plus haute distinction accordée par l'Union européenne aux actions en faveur des droits de l'homme. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

