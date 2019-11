Le prix EuropaBio 2019 de la PME biotech la plus innovante d'Europe est décerné à Carbiolice, filiale de Carbios

EVANESTO® : un additif révolutionnaire pour rendre les plastiques à usage unique universellement compostablesCarbios annonce aujourd'hui que sa filiale Carbiolice, créée en septembre 2016 en partenariat avec Limagrain Ingrédients et Bpifrance (fonds SPI), a remporté le concours EuropaBio 2019 de la PME la plus innovante d'Europe dans la catégorie des biotechnologies industrielles. Licencié exclusif de la technologie de biodégradation développée par Carbios, Carbiolice est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de solutions de biodégradation innovantes permettant d'atteindre le zéro-déchet pour les plastiques et emballages qui, par leur nature, ne peuvent pas être recyclés.