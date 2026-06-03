Le prix du pétrole s'envole en raison des tirs de missiles au Moyen-Orient, tandis que l'optimisme autour de l'IA fait grimper les actions

Les prix du pétrole ont augmenté pour la troisième journée consécutive mercredi et le dollar était sur le point de franchir la barre des 160 yens alors que de nouvelles hostilités éclataient dans le Golfe après l'enlisement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont bondi d'environ 2 % à 95,40 dollars le baril. Le dollar a atteint 160 yens JPY= , puis a marqué une pause, les traders s'inquiétant d'une éventuelle intervention japonaise à ce niveau. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé, bien que la hausse alimentée par l'IA se soit poursuivie en Asie, où les indices boursiers ont atteint des niveaux records à Taïwan et au Japon. Les marchés sud-coréens étaient fermés. .T Le Commandement central américain a déclaré que l'Iran avait tiré des missiles sur le Koweït et Bahreïn, qui ont été interceptés ou ont échoué, ce qui a incité les forces américaines à riposter contre l'île iranienne de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz. Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir attaqué le quartier général de la Cinquième Flotte américaine. L'Iran et les États-Unis ont déclaré la semaine dernière avoir conclu un accord provisoire pour mettre fin à la guerre, mais les deux parties n'ont encore signé aucun accord. “La semaine dernière... la tendance était à la conclusion d'une sorte de protocole d'accord et les marchés étaient optimistes, convaincus que cela allait se concrétiser,” a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne. “La situation semble désormais plus précaire (maintenant). Cela suggère que les parties reviennent à la table des négociations avec moins de marge de manœuvre pour y parvenir, et je pense que nous assistons à un dénouement de certains de ces paris.” Les cryptomonnaies ont chuté, le bitcoin BTC= ayant perdu près de 10 % en trois séances pour atteindre mercredi son plus bas niveau depuis deux mois, à 66 123 dollars. Pourtant, le thème de l’intelligence artificielle semble imperméable aux craintes de guerre et les indices boursiers de Wall Street ont enregistré de légers gains pendant la nuit, tirés par l’IA. .N Les actions de Marvell Technology MRVL.O ont bondi de 32,5 % pour atteindre un record historique après que Jensen Huang, le patron de Nvidia NVDA.O , a qualifié le fabricant de puces de “prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars” lors de la semaine du Computex à Taipei. SpaceX prévoit de lever 75 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse spectaculaire la semaine prochaine, en vendant 555,6 millions d'actions à un prix cible de 135 dollars par action, selon une source proche du dossier. Les obligations, qui avaient progressé jusqu'à mardi, sont restées stables en début de journée mercredi, le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,46%. Les données publiées dans la nuit ont montré que les offres d'emploi aux États-Unis avaient connu leur plus forte hausse en cinq ans en avril, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et ne laisse guère entrevoir la nécessité d'une baisse des taux. L'indice ISM des services américains sera publié plus tard dans la journée de mercredi, avant les données sur le marché du travail attendues vendredi. “Selon nous, la reprise de la dynamique de l'économie américaine au début de l'année 2026 pourrait faire en sorte que le rapport sur l'emploi aux États-Unis dépasse les prévisions pessimistes du consensus,” a déclaré Peter Dragicevich, stratège en devises pour la région Asie-Pacifique chez Corpay, une société de paiement. “Si cela se concrétise, nous pensons que cela pourrait renforcer l'idée que la Fed américaine pourrait relever ses taux d'intérêt à terme, ce qui pourrait à son tour entraîner un raffermissement du dollar américain.” Les marchés, qui tablaient sur des baisses de taux avant la guerre en Iran, ont intégré une hausse des taux américains d’environ 18 points de base cette année. Une hausse en Europe la semaine prochaine est pratiquement déjà intégrée par les marchés, suite à des données indiquant que l’inflation s’est encore accélérée le mois dernier , tandis que les traders estiment à environ 75% la probabilité d’une hausse en juin au Japon. Les marchés des changes sont restés globalement stables, l'euro EUR= s'établissant à 1,1627 dollar et le dollar frôlant les 160 yens à 159,86. L'économie australienne a ralenti au premier trimestre , selon les données, alors que l'essor des centres de données a stimulé les investissements des entreprises mais a également entraîné une hausse des importations, bien que la devise AUD= soit restée stable à 0,7177 $.