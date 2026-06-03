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Le prix du pétrole s'envole en raison des tirs de missiles au Moyen-Orient, tandis que l'optimisme autour de l'IA fait grimper les actions
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 04:08

Les prix du pétrole ont
augmenté pour la troisième journée consécutive mercredi et le
dollar était sur le point de franchir la barre des 160 yens
alors que de nouvelles hostilités éclataient  dans le
Golfe après l'enlisement des pourparlers de paix entre les
États-Unis et l'Iran.
    Les contrats à terme sur le brut américain  CLc1  ont bondi
d'environ 2 % à 95,40 dollars le baril. Le dollar a atteint 160
yens  JPY= , puis a marqué une pause, les traders s'inquiétant
d'une éventuelle intervention japonaise à ce niveau.
    Les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont reculé, bien
que la hausse alimentée par l'IA se soit poursuivie en Asie, où
les indices boursiers ont atteint des niveaux records à Taïwan
et au Japon. Les marchés sud-coréens étaient fermés.  .T 
    Le Commandement central américain a déclaré que l'Iran avait
tiré des missiles sur le Koweït et Bahreïn, qui ont été
interceptés ou ont échoué, ce qui a incité les forces
américaines à riposter contre l'île iranienne de Qeshm, dans le
détroit d'Ormuz.
    Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir
attaqué le quartier général de la Cinquième Flotte américaine.
L'Iran et les États-Unis ont déclaré la semaine dernière avoir
conclu un accord provisoire pour mettre fin à la guerre, mais
les deux parties n'ont encore signé aucun accord.
    “La semaine dernière... la tendance était à la conclusion
d'une sorte de protocole d'accord et les marchés étaient
optimistes, convaincus que cela allait se concrétiser,” a
déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier
Pepperstone à Melbourne.
    “La situation semble désormais plus précaire (maintenant).
Cela suggère que les parties reviennent à la table des
négociations avec moins de marge de manœuvre pour y parvenir, et
je pense que nous assistons à un dénouement de certains de ces
paris.”
    Les cryptomonnaies ont chuté, le bitcoin  BTC=  ayant perdu
près de 10 % en trois séances pour atteindre mercredi son plus
bas niveau depuis deux mois, à 66 123 dollars.
     Pourtant, le thème de l’intelligence artificielle semble
imperméable aux craintes de guerre et les indices boursiers de
Wall Street ont enregistré de légers gains pendant la nuit,
tirés par l’IA.  .N 
    Les actions de Marvell Technology   MRVL.O  ont bondi
de 32,5 % pour atteindre un record historique après que Jensen
Huang, le patron de Nvidia  NVDA.O , a qualifié le fabricant de
puces de “prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars”
lors de la semaine du Computex à Taipei.
    SpaceX  prévoit de lever 75 milliards de dollars lors
d'une introduction en bourse spectaculaire la semaine prochaine,
en vendant 555,6 millions d'actions à un prix cible de 135
dollars par action, selon une source proche du dossier.
    Les obligations, qui avaient progressé jusqu'à mardi, sont
restées stables en début de journée mercredi, le rendement de
référence des bons du Trésor américain à 10 ans  US10YT=RR 
s'établissant à 4,46%.
    Les données publiées dans la nuit ont montré que les offres
d'emploi aux États-Unis avaient connu leur plus forte hausse en
cinq ans en avril, ce qui témoigne de la résilience du marché du
travail et ne laisse guère entrevoir la nécessité d'une baisse
des taux.
    L'indice ISM des services américains sera publié plus tard
dans la journée de mercredi, avant les données sur le marché du
travail attendues vendredi.
    “Selon nous, la reprise de la dynamique de l'économie
américaine au début de l'année 2026 pourrait faire en sorte que
le rapport sur l'emploi aux États-Unis dépasse les prévisions
pessimistes du consensus,” a déclaré Peter Dragicevich, stratège
en devises pour la région Asie-Pacifique chez Corpay, une
société de paiement.
    “Si cela se concrétise, nous pensons que cela pourrait
renforcer l'idée que la Fed américaine pourrait relever ses taux
d'intérêt à terme, ce qui pourrait à son tour entraîner un
raffermissement du dollar américain.”
     Les marchés, qui tablaient sur des baisses de taux avant la
guerre en Iran, ont intégré une hausse des taux américains
d’environ 18 points de base cette année. Une hausse en Europe la
semaine prochaine est pratiquement déjà intégrée par les
marchés, suite à des données indiquant que l’inflation s’est
encore accélérée le mois dernier , tandis que les traders
estiment à environ 75% la probabilité d’une hausse en juin au
Japon.
    Les marchés des changes sont restés globalement stables,
l'euro  EUR=  s'établissant à 1,1627 dollar et le dollar frôlant
les 160 yens à 159,86.
    L'économie australienne a ralenti au premier trimestre
, selon les données, alors que l'essor des centres de
données a stimulé les investissements des entreprises mais a
également entraîné une hausse des importations, bien que la
devise  AUD=  soit restée stable à 0,7177 $.

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