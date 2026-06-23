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Le prix du pétrole recule légèrement alors que les investisseurs se concentrent sur les flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz après les pourparlers de paix
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 05:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières actualités avec des informations détaillées, les commentaires des analystes et les derniers cours) par Trixie Yap et Pranav Mathur

Les cours du pétrole ont légèrement reculé mardi, prolongeant les baisses enregistrées lors de la séance précédente, les investisseurs guettant des signes plus clairs de progrès dans le rétablissement des flux de brut via le détroit d’Ormuz à la suite des pourparlers de paixentre les États-Unis et l'Iran .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 20 cents, soit 0,3 %, à 77,70 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a baissé à 73,74 dollars le baril, en recul de 12 cents, soit 0,2 %, à 03h23 GMT.

Les cours avaient chuté de plus de 3 % lundi après que les États-Unis ont accordé à l’Iran une dérogation de 60 jours aux sanctions à la suite des premières négociations de paix, et alors que les responsables faisaient état d’une accalmie des hostilités au Liban dans le cadre de cet accord plus large.

"L'augmentation progressive des flux de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz continue de peser sur le marché", ont indiqué les analystes d'ING dans une note.

Deux pétroliers transportant un peu moins de 2 millions de barils de pétrole ont traversé le détroit d’Ormuz lundi, selon les données de suivi des navires, signe d’une reprise du trafic après une baisse des flux dimanche en raison des inquiétudes liées au passage dans cette voie maritime.

"Les transits de ces derniers jours semblent avoir fortement augmenté, (ce que) le marché considérera comme un indicateur à la fois du pétrole physique, voire du pétrole sur le papier, et des progrès diplomatiques", a déclaré Neil Crosby, directeur de la recherche chez Sparta Commodities, dans une note. "On a l’impression que nous allons rester coincés dans cette ambiance baissière, marquée par l’aversion au risque et l’optimisme, jusqu’à ce que quelque chose change."

Ces baisses de prix interviennent après un week-end qui semblait avoir mis en péril l’accord conclu il y a une semaine , notamment en raison des menaces du président américain Donald Trump de relancer la guerre si l’Iran perturbait le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz après que Téhéran eut déclaré cette voie navigable stratégique fermée.

"Un certain scepticisme continue de régner sur les marchés, enraciné dans une méfiance profonde entre Washington et Téhéran, ce qui laisse penser que tout retour aux cours du pétrole d’avant la guerre risque d’être retardé plutôt qu’immédiat", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

Par ailleurs, selon un sondage Reuters, les analystes s’attendent à ce que les stocks de brut américains aient baissé la semaine dernière, tout comme ceux de distillats et d’essence.

EIA/S

Lundi, des données gouvernementales ont montré que les stocks de brut américains de la Réserve stratégique de pétrole avaient baissé pour s’établir à 331,2 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis juin 1983, en raison du resserrement de l’offre dans le sillage du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

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