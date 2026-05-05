Le prix du pétrole recule face aux signes indiquant que les États-Unis assouplissent la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran

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* La marine américaine escorte un navire de la compagnie Maersk dans le détroit d'Ormuz, apaisant ainsi les craintes immédiates concernant l'approvisionnement

* L'Iran riposte par des attaques dans le Golfe, frappant des navires et un port pétrolier des Émirats arabes unis

* Goldman Sachs met en garde contre des stocks mondiaux de pétrole proches de leurs plus bas niveaux depuis 8 ans, la pénurie d'approvisionnement persiste

(Mise à jour avec les derniers prix et détails) par Anushree Mukherjee

Les prix du pétrole ont reculé mardi après avoir grimpé jusqu'à 6 % lors de la séance précédente, suite à des signes indiquant que la marine américaine assouplissait le blocus imposé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz, une voie navigable stratégique, ce qui pourrait rouvrir l'approvisionnement en provenance de cette zone de production clé du Moyen-Orient.

Les États-Unis ont lancé lundi une nouvelle opération visant à rouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation. Maersk

MAERSKb.CO a indiqué par la suite que son navire Alliance Fairfax, un transporteur de véhicules battant pavillon américain, avait quitté le Golfe en passant par le détroit, escorté par des moyens militaires américains, apaisant ainsi quelque peu les craintes immédiates de perturbation de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent pour juillet LCOc1 ont reculé de 68 cents, soit 0,6 %, à 113,76 dollars le baril à 01h00 GMT, après avoir clôturé en hausse de 5,8 % lundi. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a reculé de 1,59 $, soit 1,5 %, à 104,83 $, après avoir progressé de 4,4 % lors de la séance précédente.

« La sortie escortée réussie du navire exploité par Maersk a contribué à apaiser certaines craintes immédiates de perturbation de l'approvisionnement », a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

« Cela montre qu'un passage sûr, bien que limité, est possible dans les conditions actuelles et contribue à dissiper certaines des craintes les plus pessimistes concernant une perturbation de l'approvisionnement. Cependant, il s'agit encore largement d'un événement ponctuel plutôt que d'une réouverture complète », a-t-il déclaré dans un e-mail.

L'Iran a néanmoins lancé lundi des attaques dans le Golfe pour contrer l'initiative américaine, alors que les deux pays se disputent le contrôle du détroit d'Ormuz, qui relie le Golfe aux marchés extérieurs et achemine généralement chaque jour des approvisionnements en pétrole et en gaz représentant environ 20 % de la demande mondiale.

Plusieurs navires commerciaux auraient été touchés dans la zone, tandis qu’un port pétrolier stratégique aux Émirats arabes unis a été incendié à la suite d’une frappe iranienne. La tentative de Trump d’utiliser la marine américaine pour rétablir la libre circulation maritime constitue la plus forte escalade de la guerre depuis la déclaration d’un cessez-le-feu il y a quatre semaines.

Les États-Unis font pression pour rouvrir le détroit d'Ormuz afin d'atténuer la perturbation massive de l'approvisionnement énergétique mondial, l'Iran ayant pratiquement fermé le détroit depuis que les États-Unis et Israël ont déclenché la guerre le 28 février.

Mike Wirth, président-directeur général de Chevron CVX.N , a déclaré lundi que des pénuries physiques d'approvisionnement en pétrole commenceraient à apparaître dans le monde entier en raison de la fermeture d'Ormuz.

En raison de ces perturbations, les stocks mondiaux de pétrole approchent leur plus bas niveau en huit ans, a déclaré Goldman Sachs lundi, avertissant que la rapidité de l'épuisement devenait préoccupante alors que l'approvisionnement restait limité. « Alors que le monde épuise rapidement les stocks commerciaux, les réserves stratégiques et le brut stocké dans des installations flottantes, la pénurie sous-jacente de l'offre reste un puissant facteur de hausse pour les prix du pétrole », a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets, dans une note.