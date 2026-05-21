 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prix du pétrole baisse, les actions montent, les investisseurs espérant des avancées dans les pourparlers sur le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers américains terminent en hausse

* L'Iran et les États-Unis campent sur leurs positions opposées concernant le stock d'uranium de Téhéran et le détroit

* L'action Nvidia recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions

(Mise à jour avec les cours de clôture des marchés américains) par Caroline Valetkevitch et Harry Robertson

Les cours du pétrole ont baissé et les actions ont progressé jeudi, les investisseurs se montrant optimistes quant à d'éventuels progrès dans les pourparlers de paix sur la guerre au Moyen-Orient, bien que les États-Unis et l'Iran aient maintenu des positions opposées concernant le stock d'uranium de Téhéran et le contrôle du détroit d'Ormuz. Une source iranienne de haut rang a déclaré à Reuters qu'aucun accord n'avait été conclu avec les États-Unis, mais que les divergences s'étaient réduites, tandis que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a indiqué qu'il y avait eu « quelques signes encourageants » dans les négociations , mais que tout système de péage dans le détroit serait inacceptable. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis finiraient par récupérer le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran. Les cours du pétrole avaient augmenté plus tôt dans la journée, tandis que les principaux indices boursiers américains étaient tous en baisse après que Reuters a rapporté que le guide suprême iranien avait émis une directive stipulant que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne devait pas être exporté. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé dans l'après-midi, dans l'espoir d'une avancée dans les négociations de paix. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a finalement clôturé en baisse de 0,8 point de base sur la journée, à 4,575 %. Il avait atteint mardi son plus haut niveau depuis janvier 2025. La guerre, qui a débuté le 28 février, a fait flamber les prix de l'énergie et suscité des inquiétudes quant à une hausse de l'inflation et des dépenses de consommation.

Le brut américain CLc1 a perdu 1,91 $ pour s'établir à 96,35 $. Le Brent LCOc1 a reculé de 2,44 $ pour s'établir à 102,58 $.

« Le prix du pétrole est en baisse et passe sous la barre des 100 dollars, et c'est une bonne chose », a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York. Mais, a ajouté M. Sarhan, les investisseurs sont restés optimistes quant aux perspectives des actions, en particulier dans le secteur technologique. L'action de Nvidia NVDA.O , la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière, a clôturé en baisse de 1,8 %, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après les fortes hausses récentes. Mercredi soir, Nvidia a publié des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street et a annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 276,31 points, soit 0,55 %, à 50 285,66, le S&P 500 .SPX a gagné 12,75 points, soit 0,17 %, à 7 445,72 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 22,74 points, soit 0,09 %, à 26 293,10. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 5,24 points, soit 0,48 %, pour atteindre 1 106,89.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,04 %. L'action IBM IBM.N a progressé de 12,4 % après l'annonce que l'administration Trump allait financer plusieurs entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dont une nouvelle coentreprise d'IBM, en échange de participations dans certaines de ces sociétés. Les actions de D-Wave Quantum QBTS.N et d'autres titres du secteur de l'informatique quantique ont également bondi.

« Quand on examine le contexte économique habituel de ce marché, on s’attendrait à ce que les actions soient en baisse, mais si l’on pense que la guerre va bientôt prendre fin – que nous sommes à un pic temporaire des prix de l’énergie –, cela incite à s’intéresser davantage non seulement aux bénéfices sous-jacents, qui ont été bons, mais aussi au potentiel de bénéfices lié à l’IA », a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments. SpaceX a dévoilé mercredi soir sa demande d'introduction en bourse, donnant au marché un premier aperçu des sommes que le milliardaire Elon Musk consacre à l'IA alors qu'il mise sur la transformation du fabricant de fusées en une entreprise plus large axée sur l'IA. Les investisseurs suivaient également de près l'évolution de la situation en Turquie. Les transactions sur le marché boursier turc ont été temporairement suspendues après de fortes baisses, et les obligations d'État ont chuté après qu'une des plus hautes juridictions du pays a porté un nouveau coup au principal parti d'opposition. La cour a annulé le congrès du Parti républicain du peuple de 2023, lors duquel son président, Ozgur Ozel, avait été élu. Le fonds négocié en bourse iShares MSCI Turkey, coté aux États-Unis TUR.O , a chuté de 9,2 %.

L'indice du dollar est resté stable en fin de journée jeudi, les traders évaluant la probabilité d'un accord à court terme pour mettre fin à la guerre, après avoir atteint plus tôt un plus haut en six semaines. L'indice du dollar USD= , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, est resté inchangé sur la journée à 99,13, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,03 % à 1,1624 $. L'or au comptant XAU= a reculé de 0,04 % à 4 541,79 dollars l'once.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 783,10 Pts Six - Forex 1 0,00%
D-WAVE
25,720 USD NYSE +33,44%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 285,66 Pts Index Ex +0,55%
EUR/USD SPOT
1,1621 USD Six - Forex 1 0,00%
IBM
252,960 USD NYSE +12,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
26 293,10 Pts Index Ex +0,09%
NVIDIA
219,5100 USD NASDAQ -1,77%
Nikkei 225
61 684,14 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 545,23 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
104,87 USD Ice Europ -0,28%
Pétrole WTI
98,01 USD Ice Europ -0,80%
S&P 500 INDEX
7 445,72 Pts CBOE +0,17%
STOXX Europe 600
620,56 Pts DJ STOXX +0,04%
TAIEX
41 368,21 Pts Six - Forex 1 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,642 Rates -0,24%
USD/JPY SPOT
158,9800 Six - Forex 1 +0,01%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une frappe aérienne israélienne sur le village d'Al-Haniyya, dans le sud du Liban, le 21 mai 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 22.05.2026 00:04 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient jeudi : . Le pétrole espère et se replie Les espoirs renouvelés d'une résolution du conflit ont fait chuter les cours du pétrole, à l'issue d'une séance en dents de scie. Le prix du baril ... Lire la suite

  • Stellantis a annoncé jeudi un "plan stratégique de 60 milliards d'euros pour accélérer sa croissance et sa rentabilité" ( AFP / Simon Wohlfahrt )
    Stellantis: un plan à 60 milliards d'euros avec l'Amérique du Nord en tête
    information fournie par AFP 21.05.2026 23:36 

    Stellantis veut rebondir via un plan d'investissements de 60 milliards d'euros sur cinq ans, avec priorité donnée à l'Amérique du Nord et réductions de capacités en Europe, où le groupe s'appuiera sur ses alliances avec les chinois Leapmotor et Dongfeng. Les annonces ... Lire la suite

  • Des membres du personnel soignant en combinaison de protection transportent un patient à Rwampara après qu'un hôpital a été incendié par des manifestants qui s'étaient vu refuser l'accès aux corps de leurs proches décédés du virus Ebola, le 21 mai 2026 en RDCroups. ( AFP / Seros MUYISA )
    L'épidémie d'Ebola se propage en RDC, des cas signalés au Sud-Kivu
    information fournie par AFP 21.05.2026 23:27 

    Ebola continue de se propager en RDC où des premiers cas de transmission ont été signalés jeudi dans la province orientale du Sud-Kivu, tandis que la riposte sanitaire peine à s'organiser et a donné lieu à des scènes de chaos dans celle de l'Ituri, foyer de l'épidémie. ... Lire la suite

  • Des scientifiques de l'Institut Malbran, des représentants du ministère de la Santé de la province de Terre de Feu et des membres de l'Administration des parcs nationaux récupèrent des souris piégées, près d'Ushuaia, en Argentine, le 18 mai 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )
    Hantavirus: la mission à Ushuaïa a capturé environ 150 rongeurs, analyses à venir
    information fournie par AFP 21.05.2026 23:11 

    Des scientifiques argentins en mission à Ushuaïa ont capturé autour de 150 rongeurs qui vont faire l'objet d'analyses, mais sans trouver à ce stade de rat à longue queue, vecteur de la souche "Andes" de l'hantavirus en cause sur le foyer du navire Hondius, a annoncé ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,87 -0,28%
CAC 40
8 086 -0,39%
NANOBIOTIX
33,52 -9,26%
EUTELSAT
3,833 +22,46%
STELLANTIS
6,32 -1,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank