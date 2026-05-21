Le prix du pétrole baisse, les actions montent, les investisseurs espérant des avancées dans les pourparlers sur le conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers américains terminent en hausse

* L'Iran et les États-Unis campent sur leurs positions opposées concernant le stock d'uranium de Téhéran et le détroit

* L'action Nvidia recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions

(Mise à jour avec les cours de clôture des marchés américains) par Caroline Valetkevitch et Harry Robertson

Les cours du pétrole ont baissé et les actions ont progressé jeudi, les investisseurs se montrant optimistes quant à d'éventuels progrès dans les pourparlers de paix sur la guerre au Moyen-Orient, bien que les États-Unis et l'Iran aient maintenu des positions opposées concernant le stock d'uranium de Téhéran et le contrôle du détroit d'Ormuz. Une source iranienne de haut rang a déclaré à Reuters qu'aucun accord n'avait été conclu avec les États-Unis, mais que les divergences s'étaient réduites, tandis que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a indiqué qu'il y avait eu « quelques signes encourageants » dans les négociations , mais que tout système de péage dans le détroit serait inacceptable. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis finiraient par récupérer le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran. Les cours du pétrole avaient augmenté plus tôt dans la journée, tandis que les principaux indices boursiers américains étaient tous en baisse après que Reuters a rapporté que le guide suprême iranien avait émis une directive stipulant que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne devait pas être exporté. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé dans l'après-midi, dans l'espoir d'une avancée dans les négociations de paix. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a finalement clôturé en baisse de 0,8 point de base sur la journée, à 4,575 %. Il avait atteint mardi son plus haut niveau depuis janvier 2025. La guerre, qui a débuté le 28 février, a fait flamber les prix de l'énergie et suscité des inquiétudes quant à une hausse de l'inflation et des dépenses de consommation.

Le brut américain CLc1 a perdu 1,91 $ pour s'établir à 96,35 $. Le Brent LCOc1 a reculé de 2,44 $ pour s'établir à 102,58 $.

« Le prix du pétrole est en baisse et passe sous la barre des 100 dollars, et c'est une bonne chose », a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York. Mais, a ajouté M. Sarhan, les investisseurs sont restés optimistes quant aux perspectives des actions, en particulier dans le secteur technologique. L'action de Nvidia NVDA.O , la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière, a clôturé en baisse de 1,8 %, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après les fortes hausses récentes. Mercredi soir, Nvidia a publié des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street et a annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 276,31 points, soit 0,55 %, à 50 285,66, le S&P 500 .SPX a gagné 12,75 points, soit 0,17 %, à 7 445,72 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 22,74 points, soit 0,09 %, à 26 293,10. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 5,24 points, soit 0,48 %, pour atteindre 1 106,89.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,04 %. L'action IBM IBM.N a progressé de 12,4 % après l'annonce que l'administration Trump allait financer plusieurs entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dont une nouvelle coentreprise d'IBM, en échange de participations dans certaines de ces sociétés. Les actions de D-Wave Quantum QBTS.N et d'autres titres du secteur de l'informatique quantique ont également bondi.

« Quand on examine le contexte économique habituel de ce marché, on s’attendrait à ce que les actions soient en baisse, mais si l’on pense que la guerre va bientôt prendre fin – que nous sommes à un pic temporaire des prix de l’énergie –, cela incite à s’intéresser davantage non seulement aux bénéfices sous-jacents, qui ont été bons, mais aussi au potentiel de bénéfices lié à l’IA », a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments. SpaceX a dévoilé mercredi soir sa demande d'introduction en bourse, donnant au marché un premier aperçu des sommes que le milliardaire Elon Musk consacre à l'IA alors qu'il mise sur la transformation du fabricant de fusées en une entreprise plus large axée sur l'IA. Les investisseurs suivaient également de près l'évolution de la situation en Turquie. Les transactions sur le marché boursier turc ont été temporairement suspendues après de fortes baisses, et les obligations d'État ont chuté après qu'une des plus hautes juridictions du pays a porté un nouveau coup au principal parti d'opposition. La cour a annulé le congrès du Parti républicain du peuple de 2023, lors duquel son président, Ozgur Ozel, avait été élu. Le fonds négocié en bourse iShares MSCI Turkey, coté aux États-Unis TUR.O , a chuté de 9,2 %.

L'indice du dollar est resté stable en fin de journée jeudi, les traders évaluant la probabilité d'un accord à court terme pour mettre fin à la guerre, après avoir atteint plus tôt un plus haut en six semaines. L'indice du dollar USD= , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, est resté inchangé sur la journée à 99,13, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,03 % à 1,1624 $. L'or au comptant XAU= a reculé de 0,04 % à 4 541,79 dollars l'once.