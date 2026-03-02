Le prix du gaz flambe en Europe après l'arrêt de la production qatarie
Les prix de gros du gaz aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont bondi de près de 50% lundi, dans le sillage de l'annonce par QatarEnergy d'un arrêt de sa production de gaz naturel liquéfié (GNL). Le Qatar, futur deuxième exportateur mondial derrière les Etats-Unis, est un acteur clé de l'équilibre entre l'Asie et l'Europe. Au hub néerlandais TTF, référence européenne, le contrat front-month a atteint 46,52 EUR par mégawattheure.
La décision intervient alors que la plupart des armateurs et négociants ont suspendu leurs expéditions via le détroit d'Ormuz, après des menaces de Téhéran. Environ 20% du GNL mondial transite par ce passage stratégique. Toute interruption prolongée renforcerait la concurrence pour les cargaisons disponibles et pousserait les prix à la hausse, relançant la rivalité énergétique entre l'Asie et l'Europe.
L'Europe, qui a massivement accru ses importations de GNL depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, reste dépendante de ces flux pour reconstituer ses stocks. Ceux-ci ne sont remplis qu'à hauteur d'environ 30% après l'hiver. Une perturbation durable de l'offre qatarie compliquerait encore la tâche et accentuerait la pression sur les marchés, même si la saison de chauffe touche à sa fin sur le Vieux Continent.
Une situation différente de celle de 2022
D'ailleurs, les prix de l'électricité en Europe restent globalement stables, voire en baisse sur certains marchés, note l'analyste d'AlphaValue Pierre-Alexandre Ramondenc. "Le marché européen de gros de l'électricité s'est structurellement découplé des prix du gaz et l'évolution actuelle des prix en apporte une nouvelle preuve. L'expansion des énergies renouvelables et le retour à une production nucléaire plus élevée contribuent à contenir les prix de base malgré la flambée des prix du gaz", ajoute le spécialiste. L'impact final, comme toujours, dépendra de la durée des perturbations.
