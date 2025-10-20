Le prix du cuivre se reprend après avoir reculé depuis son pic du 9 octobre

(AOF) - Après avoir touché un plus haut depuis le mois de mai 2024 le 9 octobre dernier, à 10 866,40 dollars la tonne, les cours du cuivre ont reculé avant de se reprendre. Ce lundi, au plus haut, le prix de la tonne du roi des métaux verts a atteint 10 610 dollars sur London Metal Exchange (LME) grâce à la hausse supérieure aux attentes de la production industrielle chinoise. Sur un an en septembre, elle a progressé de 6,5%, après une croissance de 5,2% en août. La Chine est le premier consommateur mondial de métaux lourds.

Selon Kerstin Hottner, responsable Commodities chez Vontobel, la demande de cuivre " est désormais portée par les technologies vertes et les infrastructures énergétiques. D'ici les prochaines années, près des deux tiers de la croissance de la demande proviendront de la modernisation des réseaux électriques et des infrastructures énergétiques, tandis que le reste sera soutenu par l'essor des véhicules électriques, des énergies renouvelables (solaire, éolien), des centres de données et des dépenses de défense, notamment en Europe.

Les tensions sur l'offre de cuivre se sont récemment intensifiées du fait d'un incident majeur dans une mine en Indonésie, mais aussi à des perturbations liées à des révisions à la baisse de la production sur un site au Chili, ou encore à des difficultés persistantes à Kamoa-Kakula, au Congo, la troisième plus grande mine du monde.

Kerstin Hottner précise que " ces aléas, combinés à des défis structurels (vieillissement des mines, déclin des teneurs en minerai, extraction plus complexe), resserrent le marché et soutiennent la hausse des prix ".

Le principal risque pour Vontobel est que des prix trop élevés pourraient freiner la demande, notamment dans les secteurs sensibles aux coûts, comme les véhicules électriques et les énergies renouvelables.