 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,00
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le prix du cuivre se reprend après avoir reculé depuis son pic du 9 octobre
information fournie par AOF 20/10/2025 à 17:16

(AOF) - Après avoir touché un plus haut depuis le mois de mai 2024 le 9 octobre dernier, à 10 866,40 dollars la tonne, les cours du cuivre ont reculé avant de se reprendre. Ce lundi, au plus haut, le prix de la tonne du roi des métaux verts a atteint 10 610 dollars sur London Metal Exchange (LME) grâce à la hausse supérieure aux attentes de la production industrielle chinoise. Sur un an en septembre, elle a progressé de 6,5%, après une croissance de 5,2% en août. La Chine est le premier consommateur mondial de métaux lourds.

Selon Kerstin Hottner, responsable Commodities chez Vontobel, la demande de cuivre " est désormais portée par les technologies vertes et les infrastructures énergétiques. D'ici les prochaines années, près des deux tiers de la croissance de la demande proviendront de la modernisation des réseaux électriques et des infrastructures énergétiques, tandis que le reste sera soutenu par l'essor des véhicules électriques, des énergies renouvelables (solaire, éolien), des centres de données et des dépenses de défense, notamment en Europe.

Les tensions sur l'offre de cuivre se sont récemment intensifiées du fait d'un incident majeur dans une mine en Indonésie, mais aussi à des perturbations liées à des révisions à la baisse de la production sur un site au Chili, ou encore à des difficultés persistantes à Kamoa-Kakula, au Congo, la troisième plus grande mine du monde.

Kerstin Hottner précise que " ces aléas, combinés à des défis structurels (vieillissement des mines, déclin des teneurs en minerai, extraction plus complexe), resserrent le marché et soutiennent la hausse des prix ".

Le principal risque pour Vontobel est que des prix trop élevés pourraient freiner la demande, notamment dans les secteurs sensibles aux coûts, comme les véhicules électriques et les énergies renouvelables.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 17:52

    Et oui… le tour électrique se heurte à deux écueils le prix du cuivre, et la quantité d’électricité dont l’originé pour mémoire, est à plus de 60% d’énergie primaire carbonnées mais pour les écologistes une mauvaise solution si elle peut apparaître souhaitable est la bonne et les inconvénients sont sans importance…

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La plaque de la Commission des Finances avant une séance d'examen du projet de loi de finances pour 2026, à l'Assemblée nationale à Paris, le 20 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Les députés entament à bonne allure l'examen du budget, face à des délais contraints
    information fournie par AFP 20.10.2025 17:59 

    Les députés de la commission des Finances de l'Assemblée nationale ont commencé lundi l'examen du budget de l’État, à un rythme soutenu, alors que les délais sont particulièrement contraints cette année, et que pèse l'épée de Damoclès d'une adoption par ordonnances ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 20.10.2025 17:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le logo de TotalEnergies
    TotalEnergies cède sa filiale GreenFlex à Oteis
    information fournie par Reuters 20.10.2025 17:14 

    TotalEnergies a annoncé lundi la cession, pour un montant non dévoilé, de sa filiale GreenFlex au groupe français Oteis, une opération visant à créer un acteur de référence dans le conseil et les solutions de développement durable. Dans le cadre de l'accord, TotalEnergies ... Lire la suite

  • Stand Apple dans un magasin (Crédit: L. Grassin / )
    La valeur du jour à Wall Street - L’iPhone 17 propulse Apple à un sommet boursier inédit
    information fournie par AOF 20.10.2025 17:13 

    (AOF) - Apple (+4,29%, à 263,1 dollars) a inscrit un nouveau plus haut absolu grâce à l'optimisme des investisseurs à propos du succès de la dernière génération d'iPhone, l'iPhone 17. Cette nouvelle gamme a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank