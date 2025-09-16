Le prix de la tonne de cuivre recule après avoir touché un plus haut depuis 15 mois

(AOF) - Sur le London Metal Exchange, le prix du cuivre à trois mois recule. À 15h30, le prix de la tonne est en baisse de 0,52 %, à 10 134,50 dollars. La veille, le prix du métal rouge avait touché un niveau inédit depuis 15 mois, à 10 192,50 dollars la tonne. Ce mouvement de repli s’explique principalement par des prises de bénéfices avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire demain soir. En outre, la récente hausse des cours aurait poussé les acheteurs chinois à se positionner un petit peu plus en retrait. La Chine est le premier consommateur mondial de cuivre.