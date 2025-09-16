Le prix de la tonne de cuivre recule après avoir touché un plus haut depuis 15 mois

(AOF) - Sur le London Metal Exchange, le prix du cuivre à trois mois recule. À 15h30, le prix de la tonne est en baisse de 0,52 %, à 10 134,50 dollars. La veille, le prix du métal rouge avait touché un niveau inédit depuis 15 mois, à 10 192,50 dollars la tonne. Ce mouvement de repli s’explique principalement par des prises de bénéfices avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire demain soir. En outre, la récente hausse des cours aurait poussé les acheteurs chinois à se positionner un petit peu plus en retrait. La Chine est le premier consommateur mondial de cuivre.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui devrait reprendre mercredi ses baisses de taux après une pause de neuf mois. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ... Lire la suite
-
La liste des démêlés judiciaires de Rachida Dati s'allonge: une enquête est ouverte visant la non-déclaration de bijoux de luxe par la candidate LR à la mairie de Paris, qui conteste toute irrégularité et attend déjà une date d'audience dans le dossier de corruption ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mardi, attentiste au premier jour de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), à l'issue de laquelle les investisseurs attendent une première baisse des taux de la banque centrale américaine ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Tesla) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de de 0,05% pour le Dow Jones .DJI et en hausse de 0,08% pour le Standard ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer