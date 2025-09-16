 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 843,76
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le prix de la tonne de cuivre recule après avoir touché un plus haut depuis 15 mois
information fournie par AOF 16/09/2025 à 15:31

(AOF) - Sur le London Metal Exchange, le prix du cuivre à trois mois recule. À 15h30, le prix de la tonne est en baisse de 0,52 %, à 10 134,50 dollars. La veille, le prix du métal rouge avait touché un niveau inédit depuis 15 mois, à 10 192,50 dollars la tonne. Ce mouvement de repli s’explique principalement par des prises de bénéfices avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire demain soir. En outre, la récente hausse des cours aurait poussé les acheteurs chinois à se positionner un petit peu plus en retrait. La Chine est le premier consommateur mondial de cuivre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche sur Wall St. à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, la Fed entame sa réunion de politique monétaire
    information fournie par Reuters 16.09.2025 15:48 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui devrait reprendre mercredi ses baisses de taux après une pause de neuf mois. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ... Lire la suite

  • Rachida Dati à Paris le 3 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Bijoux de Rachida Dati: enquête ouverte pour "non-déclaration" à la HATVP
    information fournie par AFP 16.09.2025 15:38 

    La liste des démêlés judiciaires de Rachida Dati s'allonge: une enquête est ouverte visant la non-déclaration de bijoux de luxe par la candidate LR à la mairie de Paris, qui conteste toute irrégularité et attend déjà une date d'audience dans le dossier de corruption ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street reste prudente à l'entame de la réunion de la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2025 15:36 

    La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mardi, attentiste au premier jour de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), à l'issue de laquelle les investisseurs attendent une première baisse des taux de la banque centrale américaine ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.09.2025 15:08 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Tesla) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de de 0,05% pour le Dow Jones .DJI et en hausse de 0,08% pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank