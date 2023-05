Le private equity se met au vert : une évolution prometteuse

ODDO BHF

Le financement de la transition écologique nécessite des investissements considérables. Et les opportunités d'investissement liées à cette tendance environnementale ne se trouvent pas uniquement sur les marchés cotés. Grâce au Private Equity, les investisseurs peuvent également contribuer au développement de solutions d'investissement durables qui financent la transition écologique, et accélèrent le passage à une économie « net zéro ».

Le changement climatique s'intensifie, de même que ses répercussions, ses risques et ses opportunités. La température a ainsi augmenté de 1,2 °C en moyenne dans le monde depuis la période préindustrielle. Réduire radicalement les émissions de CO2 et orienter l'économie vers des émissions nettes zéro est ainsi l'une des tâches majeures qui incombe aux sociétés de gestion d'actifs, mais elle n'est pas la seule. Avec près de 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et 700 millions de personnes qui devront être déplacées d'ici 2030 pour échapper à la pénurie d'eau, trouver des solutions et des investissements pour relever ces défis constitue une urgence vitale.

Il en va de même pour la dégradation des sols, aujourd'hui massive et qui concerne un cinquième des terres agricoles mondiales, ou encore pour la gestion des déchets qui demeure problématique alors que deux milliards de personnes dans le monde ne les éliminent pas correctement.

Une réglementation qui encadre et favorise cette tendance structurelle

L'accord de Paris sur le climat adopté en 2015, qui prévoit de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, a constitué un signal puissant. Les États du monde entier se sont depuis alignés pour agir et mettre en place des moyens afin de garantir la réussite de la transformation écologique de leurs économies. L'adoption du Green Deal européen en 2019 et l'élaboration du programme « Fit for 55 » définissent notamment l'orientation et le cadre de cette transition au sein de l'Union européenne.

De la même manière, « l'Inflation Reduction Act » votée sous l'administration Biden et la législation « Industrie à zéro émission nette » de l'Union Européenne ont fait entrer les investissements en technologies vertes dans une nouvelle ère.

Cette tendance lourde offre ainsi aujourd'hui un large éventail d'opportunités d'investissement sur des thématiques qui vont bien au-delà des énergies renouvelables. Le cycle d'investissement comprend notamment des secteurs tels que les logiciels et les services nécessaires à la transition énergétique, l'e-mobilité, la technologie des villes intelligentes et les solutions liées aux déchets et à l'économie circulaire.

Des besoins importants en matière d'investissement

Selon les estimations actuelles*, 5 000 Md EUR d'investissements annuels s'avèrent nécessaires pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 degrés. Et près de 260 Md EUR d'investissements annuels doivent être mobilisés pour que l'Europe atteigne ses objectifs environnementaux et climatiques fixés pour 2030.

Ces besoins en matière d'investissement vont de pair avec la forte croissance verte enregistrée à l'échelle mondiale. Les énergies renouvelables devraient en effet croître de 8 % par an entre 2018 et 2025, et l'économie circulaire et l'agriculture durable de 10 % par an entre 2017 et 2025. Pour la mobilité durable, des taux de croissance de 32 % sont anticipés entre 2017 et 2025.

Bénéficier d'une croissance supérieure à la moyenne grâce au Private Equity

Si la vague environnementale touche de larges pans de l'économie, une très grande part de la croissance verte va provenir de sociétés non cotées. Le monde du capital-investissement a réagi rapidement à cette évolution, en donnant par exemple naissance à un grand nombre de solutions d'investissement thématiques lancés par des spécialistes expérimentés et réputés dans cette industrie.

Les investissements en Private Equity offrent aux entreprises à la recherche de capitaux et aux investisseurs à la recherche de rendement des opportunités dans des secteurs verts qui affichent de solides perspectives de croissance à long terme.

La transition écologique concerne de nombreux secteurs

Compte tenu du flou souvent entretenu sur le sujet, il est important de souligner qu'investir dans la transition écologique ne consiste pas seulement à financer des sociétés qui ont un profil environnemental, social ou de gouvernance supérieur à la moyenne. Il s'agit également d'entreprises qui peuvent contribuer positivement à la transition en tant que fournisseurs de solutions par le biais de leurs produits ou de leurs services. Comme le souligne le 6e rapport du GIEC, certains secteurs économiques clés peuvent ainsi soutenir activement la transition, tels que l'énergie, l'industrie, les transports, l'économie urbaine, l'agroalimentaire et les écosystèmes naturels.

C'est ainsi que les entreprises actives dans les domaines des énergies renouvelables, y compris l'hydrogène vert et le stockage de l'énergie, ou de la maintenance des installations d'énergies renouvelables peuvent présenter un réel intérêt pour le Private Equity.

L'efficacité énergétique est un autre champ d'intérêt, en particulier au travers de logiciels et d'outils analytiques (pilotés par l'IA), de villes et de bâtiments intelligents et de l'e-mobilité. La gestion des déchets et l'économie circulaire, ainsi que l'agriculture durable, y compris l'agriculture verticale et les protéines alternatives, représentent, elles aussi, des opportunités intéressantes pour le Private Equity selon notre analyse.

De l'intérêt de la diversification

En raison de l'afflux important de capitaux et de la variété des tendances dans le domaine de la transition écologique, toutes les entreprises n'en sortiront pas gagnantes. Par exemple, dans le secteur des transports, il est aujourd'hui difficile de savoir si l'avenir appartiendra aux camions à batterie, aux camions à hydrogène ou bien aux biocarburants. La diversification des produits et des secteurs est donc essentielle pour améliorer le profil risque / performance des portefeuilles.

En outre, les investisseurs doivent se diversifier sur le plan géographique et recourir à différents types d'investissement, tels que les investissements primaires, secondaires ou les co-investissements.

Le marché devient favorable aux acheteurs

Dans un contexte d'inflation élevée et de taux d'intérêt orientés à la hausse, nous pensons que les opportunités d'investissement actuelles sont de plus en plus attractives et offrent des rendements satisfaisants, aidés par la baisse des valorisations.

Sur les marchés secondaires, la balance penche également en faveur des acheteurs. Pour réussir en tant qu'investisseur à long terme dans cette classe d'actifs, il est fondamental de disposer d'un vaste réseau et d'une expérience dans la sélection de fonds. Jusqu'à présent, ces investissements sur le marché non-coté étaient réservés à des catégories d'investisseurs chevronnés. Désormais, des supports crédibles et performants existent pour les investisseurs particuliers, notamment la forme juridique FCPR en France.

ODDO BHF AM, mai 2023

Ferdinand Dalhuisen, managing director, Private equity, ODDO BHF AM

* Sources : Climate Policy Initiative – « Global landscape of Climate Finance 2021 », IEA, UNEP, OECD, ODDO BHF AM SAS.

L'investisseur est informé que cette stratégie présente un risque de perte en capital et de performance des investissements, un risque d'illiquidité des actifs ainsi qu'un risque de valorisation associé à l'illiquidité des investissements. Les opinions émises dans ce document s'appuient sur nos prévisions de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle de ODDO BHF AM SAS.