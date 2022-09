Le private equity a aussi son PSG à Paris

(NEWSManagers.com) -

Non, il ne s'agit pas d'une équipe de football mais bel et bien d'une société de gestion qui a ouvert un bureau commercial à Paris et se lance dans le championnat parisien des sociétés anglo-saxones de private equity qui s'implantent dans notre capitale.

PSG Equity est née à Boston en 2014 et s'est spécialisée sur les investissements dans le secteur de la tech. En France, les personnes averties auront entendu parler d'elle pour son investissement dans l’agrégateur Budget Insight en avril dernier auprès du Crédit Mutuel Arkéa. PSG pour "Providence Strategic Growth", incubée comme son nom l'indique par Providence Equity Partners, un groupe de private equity américain gérant plus de 44 milliards de dollars investis dans les secteurs des médias, communication, éducation et technologies.

La société compte aussi dans son portefeuille de tech françaises Sellsy, un logiciel de gestion intégré pour les PME; Signaturit, un prestataire de signature électronique, ou encore Threatconnect, une plateforme de cybersécurité.