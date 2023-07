"Le principal risque reste un resserrement excessif de la part de la Fed" ( ABN Amro IS)

"Les dernières données économiques ont montré une économie résiliente et vont dans le sens d'un scénario d'"atterrissage en douceur". Toutefois, même si l'inflation a ralenti, elle reste supérieure à l'objectif de 2 %. Par conséquent, le principal risque reste un resserrement excessif de la part de la Fed", conclut ABN Amro Investment Solutions.

Depuis la "pause" de la Fed le mois dernier, argumente Christophe Boucher, l'inflation s'est révélée plus faible que prévu et le marché de l'emploi a montré des signes de détente.

(AOF) - Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, estime que la Fed devrait poursuivre sa politique monétaire restrictive et augmenter son taux directeur d'un quart de point lors de sa réunion débutée hier et qui s'achève ce soir. "Comme c'est le cas depuis plusieurs réunions, Jerome Powell ne devrait pas donner de recommandations claires, mais devrait réaffirmer son approche "data-dependent", poursuit l'analyste.

