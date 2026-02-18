 Aller au contenu principal
Le principal producteur de potasse Nutrien manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nutrien NTR.TO a manqué les attentes des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, la baisse des ventes dans son activité de nutriments pour les cultures ayant pesé sur le premier producteur mondial de potasse.

La société basée à Saskatoon, au Canada, a affiché un bénéfice ajusté de 83 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 95 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

