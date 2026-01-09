 Aller au contenu principal
Le principal investisseur de BlueScope soutient le rejet de l'offre de rachat de 9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 02:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott Murdoch

Le principal investisseur de BlueScope Steel, AustralianSuper, a déclaré vendredi qu'il soutenait la décision du sidérurgiste australien de rejeter une offre de rachat de 9 milliards de dollars de SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O .

Le fonds de pension détient 13,52% de BlueScope, après avoir annoncé jeudi que sa participation était passée de 12,5%.

BlueScope BSL.AX a rejeté mercredi l'offre de SGH et de Steel Dynamics de 30 dollars australiens par action, affirmant qu'elle sous-évaluait de manière très significative la société et accusant les acquéreurs d'essayer d'acheter BlueScope "à bas prix"

"Nous soutenons la décision du conseil d'administration de BlueScope de rejeter l'offre et de rester concentré sur l'exécution de la stratégie de l'entreprise sans se laisser distraire", a déclaré un porte-parole d'AustralianSuper.

"L'offre actuelle pour BlueScope ne reflète pas ce que nous pensons actuellement être la valeur sous-jacente de l'entreprise. Sur la base de notre évaluation actuelle, nous ne soutiendrions qu'une transaction matériellement plus élevée que le prix de 30 dollars australiens par action actuellement proposé"

BlueScope et SGH n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration d'AustralianSuper.

Les fonds de pension australiens jouent un rôle de plus en plus actif dans les rachats d'entreprises, AustralianSuper ayant fait capoter l'offre de 10,6 milliards de dollars de Brookfield pour Origin Energy ORG.AX . Le fonds de pension, qui est le plus important d'Australie, a déclaré à l'époque que l'offre sous-évaluait Origin.

