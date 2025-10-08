Le principal actionnaire de Dayforce envisage de voter contre le projet de rachat par Thoma Bravo

Le principal actionnaire de Dayforce, T. Rowe Price Associates, a déclaré mercredi qu'il avait l'intention de voter contre le projet d'acquisition de la société de logiciels RH par Thoma Bravo.