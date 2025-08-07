Le principal actionnaire de Core Scientific votera contre la vente à CoreWeave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Two Seas Capital, le principal actionnaire de Core Scientific CORZ.O , a publié jeudi une lettre ouverte indiquant qu'il voterait contre le projet de vente de la société à CoreWeave CRWV.O , ce qui pourrait porter un coup à l'opération de 9 milliards de dollars.

La société de gestion des investissements possède environ 6,3% de la société de minage de cryptomonnaies et a déclaré que la vente "sous-évalue matériellement" Core Scientific et expose inutilement ses actionnaires à un risque économique substantiel.

"Nous ne pensons pas que cette transaction devrait recevoir l'approbation des actionnaires", a-t-elle déclaré.

CoreWeave a annoncé son intention d'acheter Core Scientific le mois dernier dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, alors qu'elle cherche à exploiter davantage de capacités de centres de données afin de répondre à la demande croissante de services d'intelligence artificielle .

CoreWeave fournit un accès aux centres de données et aux puces d'intelligence artificielle alimentées par Nvidia aux entreprises qui cherchent à former degrands modèles delangage.

Two Seas affirme que la transaction "favorise résolument et injustement CoreWeave aux dépens des actionnaires de Core Scientific"

Au moment de l'annonce, l'opération valorisait Core Scientific à 20,40 dollars par action.

La société affirme qu'elle n'est pas "philosophiquement" opposée à une fusion, mais souligne que le travail du conseil d'administration est de s'assurer que toute transaction reflète la valeur stratégique des actifs de Core Scientific.

Les actions de Core Scientific ont légèrement augmenté, tandis que celles de CoreWeave ont progressé de 6 %, mais sont restées inchangées.

L'action de la société de crypto-minage a terminé en baisse de plus de 17 % le jour de l'annonce de la fusion.

Core Scientific n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters; CoreWeave a refusé de commenter.

Les sites énergivores des mineurs de bitcoin s et les contrats d'électricité, construits pendant le boom de la crypto-monnaie, sont devenus des cibles de choix pour les entreprises d'IA qui développent leur infrastructure informatique.

Core Scientific est sortie de la faillite au début de l'année 2024 et s'est depuis lors attachée à tirer parti de sa capacité énergétique pour s'appuyer sur l'IA.

Core Scientific a d'abord reçu une offre de rachat non sollicitée et non contraignante de la part de CoreWeave en juin 2024. À l'époque, la société a rejeté l'offre, estimant qu'elle était largement sous-évaluée.