 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le principal actionnaire d'Eramet envisage de se retirer-FT
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 08:01

La famille Duval, principal actionnaire d'Eramet ERMT.PA , a fait appel à des banquiers alors qu'elle envisage de céder sa participation dans le groupe minier français en difficulté, a rapporté mercredi le Financial Times (FT), citant des sources proches du dossier.

Selon l'article, la famille Duval a mandaté Lazard pour étudier les options concernant sa participation de 37% et pour la conseiller en vue de la levée de fonds de la société.

Eramet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. La famille Duval n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Eramet a annoncé en février prévoir une levée de fonds de 500 millions d'euros ainsi que des cessions d'actifs pour renforcer sa trésorerie, après avoir fait état d'une forte baisse de son résultat annuel.

L'augmentation de capital a été soutenue par les principaux actionnaires d'Eramet, la famille Duval et l'État français, avait déclaré la présidente Christel Bories.

Ce plan a été annoncé après que la société a publié un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 372 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, en baisse de 54% par rapport à 2024.

Le producteur de nickel, de manganèse et de lithium est également confronté à une crise de gestion à la suite du licenciement de l'ancien directeur général Paulo Castellari et à la suspension du directeur financier Abel Martins-Alexandre, survenus à quelques jours d'intervalle en février.

(Rédigé par Akanksha Khushi à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ERAMET
53,1000 EUR Euronext Paris +5,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank