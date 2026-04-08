Le principal actionnaire d'Eramet envisage de se retirer-FT

La famille Duval, principal actionnaire d'Eramet ERMT.PA , a fait appel à des banquiers alors qu'elle envisage de céder sa participation dans le groupe minier français en difficulté, a rapporté mercredi le Financial Times (FT), citant des sources proches du dossier.

Selon l'article, la famille Duval a mandaté Lazard pour étudier les options concernant sa participation de 37% et pour la conseiller en vue de la levée de fonds de la société.

Eramet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. La famille Duval n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Eramet a annoncé en février prévoir une levée de fonds de 500 millions d'euros ainsi que des cessions d'actifs pour renforcer sa trésorerie, après avoir fait état d'une forte baisse de son résultat annuel.

L'augmentation de capital a été soutenue par les principaux actionnaires d'Eramet, la famille Duval et l'État français, avait déclaré la présidente Christel Bories.

Ce plan a été annoncé après que la société a publié un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 372 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, en baisse de 54% par rapport à 2024.

Le producteur de nickel, de manganèse et de lithium est également confronté à une crise de gestion à la suite du licenciement de l'ancien directeur général Paulo Castellari et à la suspension du directeur financier Abel Martins-Alexandre, survenus à quelques jours d'intervalle en février.

(Rédigé par Akanksha Khushi à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)