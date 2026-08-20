Le prince Harry et Meghan prévoient un retour au Royaume-Uni

par Michael Holden et Lisa Richwine

Le prince Harry et son épouse Meghan prévoient de revenir s'installer au Royaume-Uni ce mois-ci, six ans après avoir renoncé à leurs fonctions royales et déménagé aux États-Unis, a indiqué une source proche du couple.

Ce retour surprise intervient après plusieurs années de critiques à répétition lancées par le couple à l'encontre de la famille royale et de la presse britannique, accusée de leur avoir rendu la vie impossible.

Le duc et la duchesse de Sussex doivent s'installer pour une période prolongée au Royaume-Uni avec leurs enfants, Archie et Lilibet, qui doivent y faire leur rentrée scolaire en septembre, a ajouté cette source.

Selon la presse britannique, le roi Charles a été informé dimanche de ce plan, qui rapprochera son plus jeune fils et sa famille. Harry et Meghan ne vivront pas dans une résidence royale et conserveront leur statut de membres non actifs de la famille royale, conformément à l'accord conclu avec la défunte reine Elizabeth II lors de leur départ en 2020.

Le porte-parole de Harry et le palais de Buckingham ont refusé de commenter.

TENSIONS AVEC LA PRESSE

Harry a épousé Meghan Markle au château de Windsor en 2018, mais les tensions entre le couple et le reste de la famille royale n'ont pas tardé à apparaître. Deux ans plus tard, le couple annonçait son retrait de la monarchie et son installation aux États-Unis, affirmant vouloir échapper à l'intense pression médiatique subie au Royaume-Uni.

Lors d'un entretien accordé à Oprah Winfrey en 2021, Meghan, dont la mère est noire, a déclaré qu'un membre non identifié de la famille royale s'était interrogé sur la couleur de peau de leur fils Archie avant sa naissance. Le prince William, héritier du trône et frère aîné de Harry, avait ensuite rejeté les accusations de racisme visant la famille royale britannique.

Les critiques particulièrement virulentes formulées par Harry à l'encontre de son père et de son frère ont conduit à une rupture de leurs relations. Le prince a également dénoncé la modification de son dispositif de sécurité au Royaume-Uni, estimant que l'absence de protection policière automatique l'empêchait de s'y rendre avec ses enfants.

Au cours des années suivantes, Harry et Meghan ont multiplié les critiques contre la monarchie, tout en développant plusieurs activités médiatiques, notamment à travers une série documentaire, les mémoires du prince, "Le Suppléant", ainsi que des partenariats avec Spotify SPOT.N et Netflix NFLX.O .

Les mémoires de Harry ont rencontré un large succès, mais l'accord du couple avec Spotify a pris fin et l'émission de Meghan sur Netflix n'a pas été renouvelée pour une troisième saison.

RELATIONS FAMILIALES TENDUES

Les relations entre Harry et le roi Charles semblent s'être améliorées. En septembre, père et fils se sont brièvement rencontrés pour la première fois depuis 20 mois, et le mois dernier le roi a revu ses petits-enfants pour la première fois depuis 2022.

Le roi Charles, atteint d'un cancer dont la nature n'a pas été précisée, avait indiqué en décembre dernier répondre "exceptionnellement bien" à son traitement.

La ministre de l'Education britannique Lucy Powell a déclaré jeudi à la BBC espérer que "la réconciliation familiale se poursuivra", estimant qu'il s'agissait d'un signal positif pour le pays.

Si les relations avec son père semblent s'être détendues, Harry reste en revanche à peine en contact avec son frère William.

(Rédigé par Kate Holton et Michael Holden à Londres, Lisa Richwine à Los Angeles, avec la participation de Dawn Chmielewski; Version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)