Le prince Harry, en visite à Kyiv, demande à Poutine de "mettre fin à cette guerre"

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(Ajoute la citation complète au paragraphe 9) par Yuliia Dysa

Le prince Harry de Grande-Bretagne a effectué une visite inopinée à Kyiv jeudi et a appelé le président russe Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre - une semaine après une attaque aérienne russe massive sur le pays - et le président américain Donald Trump à faire preuve de leadership pour aider à résoudre le conflit.

Par convention, la famille royale britannique ne s'exprime pas sur les questions politiques, bien que le roi Charles et d'autres membres de la famille royale aient régulièrement exprimé leur soutien à l'Ukraine. Mais Harry, qui en est à sa troisième visite dans le pays depuis le début de la guerre, a utilisé un langage beaucoup plus explicite que n'importe lequel de ses parents auparavant.

"Président Poutine, aucune nation ne profite des pertes de vies humaines auxquelles nous assistons. Il est encore temps - maintenant - d'arrêter cette guerre, d'empêcher de nouvelles souffrances pour les Ukrainiens comme pour les Russes, et de choisir une autre voie", a déclaré Harry dans un discours prononcé lors d'un forum sur la sécurité à Kyiv.

Il a appelé Washington à faire davantage pour mettre fin à la guerre.

"C'est le moment pour les États-Unis de montrer qu'ils sont capables d'honorer leurs obligations en vertu des traités internationaux", a-t-il déclaré.

"L'Europe a fait preuve d'une grande détermination", a ajouté Harry, un ancien combattant de l'armée britannique qui a servi en Afghanistan. "Il s'agit maintenant d'allier l'endurance à la rapidité, la solidarité à l'ampleur et l'engagement à la cohérence"

Dans son discours, qui a suscité des applaudissements nourris, il a salué la détermination du peuple ukrainien et la réponse innovante de son armée, notamment ses capacités avancées en matière de drones.

Au cours de sa visite de deux jours, M. Harry devrait également visiter l'organisation caritative de déminage HALO Trust, soutenue par sa défunte mère Diana, princesse de Galles, et passer du temps avec les participants ukrainiens de la fondation Invictus Games qu'il a créée et qui aide les anciens combattants blessés à se rétablir grâce au sport, selon la chaîne de télévision britannique ITV.

"Je ne suis pas ici en tant que politicien, je suis ici en tant que soldat qui comprend le service, en tant qu'humanitaire qui a vu le coût humain du conflit, et en tant qu'ami de l'Ukraine qui pense que le monde ne doit pas s'habituer à cette guerre ou s'engourdir face à ses conséquences", a déclaré Harry.