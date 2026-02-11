Le prêteur de cryptomonnaies BlockFills suspend les retraits sur fond de chute du cours du bitcoin

Le fournisseur de liquidités et prêteur de cryptomonnaies BlockFills a interrompu les dépôts et les retraits de ses clients en raison de la baisse des prix du bitcoin , signe des répercussions de la dernière chute du marché des cryptomonnaies.

BlockFills, qui est basé à Chicago, a déclaré dans un communiqué mercredi qu'il a interrompu les retraits la semaine dernière et qu'il s'efforçait de rétablir la liquidité de sa plateforme. La société est en dialogue actif avec ses clients, qui comprennent des fonds spéculatifs crypto et des gestionnaires d'actifs, a déclaré un porte-parole.

Le Financial Times a d'abord rapporté que la société avait suspendu les retraits.

BlockFills a levé 6 millions de dollars en 2021 et 37 millions de dollars supplémentaires en 2022, auprès d'investisseurs tels que CME Ventures et Susquehanna Capital, selon les données de PitchBook. CME Ventures et Susquehanna Capital n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La société compte plus de 2 000 clients institutionnels et a facilité un volume de transactions de plus de 61,1 milliards de dollars en 2025, selon son site web. Les métaux précieux et les cryptomonnaies se sont fortement dépréciés le 30 janvier, après que le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh à la présidence de la Fed, car on s'attend à ce qu'il réduise le bilan de la Fed , ce qui pourrait réduire la demande de bitcoin. Les prix des actifs numériques ont fluctué depuis lors, avec notamment une chute de 20 % le jeudi de la semaine dernière.

La plus grande cryptomonnaie du monde était en baisse de plus de 3 % à 66 534 dollars. Elle avait déjà atteint un record historique de plus de 125 000 dollars en octobre.

BlockFills a déclaré que les clients ont toujours été en mesure d'ouvrir et de fermer des positions dans le trading au comptant et de produits dérivés malgré la pause sur les retraits, qu'il a qualifiée de temporaire.

"BlockFills travaille sans relâche à la résolution de cette affaire et continuera à informer régulièrement ses clients en fonction de l'évolution de la situation", a déclaré le porte-parole.