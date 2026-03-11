Le prêteur canadien non conventionnel goeasy accentue sa chute après un important abandon de créances et un retrait de prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La société s'attend à des radiations nettes totales de 331 millions de dollars canadiens

* Le directeur financier indique qu'il faut s'attendre à une pression accrue sur les radiations nettes

* Les actions ont baissé de 16%; elles ont chuté de 57% mardi

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Pritam Biswas

Les actions de goeasy, prêteur à la consommation non conventionnel, ont chuté de 16 % mercredi, après avoir perdu plus de la moitié de leur valeur au cours de la séance précédente, la société ayant annoncé un abandon de créances d'environ 178 millions de dollars canadiens et des dépréciations liées à son unité LendCare.

Cette division prête principalement à des clients dont le profil financier est plus faible et se concentre sur le financement dans les secteurs de l'automobile et des sports motorisés. LendCare, qui a été acquise en 2021, a élargi son portefeuille de prêts par l'intermédiaire de commerçants tiers.

Mardi, Goeasy a également retiré ses prévisions pour le trimestre et les trois prochaines années. La société prévoit également de corriger une erreur récemment identifiée dans les pratiques historiques de reporting de LendCare lorsqu'elle publiera son rapport après la clôture des marchés le 25 mars.

"Nous considérons ce développement comme clairement négatif pour les perspectives financières à court terme et comme un coup dur pour la crédibilité de la direction et le sentiment des investisseurs", ont déclaré les analystes de la Banque Scotia dans une note.

Le total des pertes nettes dans l'ensemble de ses unités devrait s'élever à environ 331 millions de dollars canadiens (243,74 millions de dollars), a déclaré la société. Elle s'attend également à ce que sa provision pour créances douteuses sur les prêts à la consommation bruts augmente d'environ 86 millions de dollars canadiens au quatrième trimestre, par rapport au niveau déclaré le 30 septembre.

"Nous nous attendons à une pression sur les radiations nettes et à une augmentation des délais de paiement au cours des prochains trimestres, avant une amélioration prévue en 2027", a déclaré Felix Wu, qui a été nommé directeur financier permanent mardi.

L'augmentation prévue des radiations nettes et des provisions pour pertes sur prêts devrait enfreindre plusieurs clauses financières, mais goeasy a conclu un accord avec ses prêteurs syndiqués et est en pourparlers avec d'autres contreparties, a déclaré la société.

"Bien que l'obtention d'un allègement des clauses par les prêteurs offre un répit à court terme, la voie à suivre est difficile étant donné que les agences de notation sont susceptibles d'abaisser la note de la dette de la société", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

Ils ont ajouté qu'il était difficile d'une levée de fonds propres aux niveaux de cotation actuels.

Les actions du prêteur, dont la capitalisation boursière était d'environ 1,85 milliard de dollars canadiens lundi, ont chuté de 57 % mardi.

(1 $ = 1,3580 dollar canadien)