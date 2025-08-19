Le prêteur blockchain Figure Technology révèle une hausse de ses revenus dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte de la figure et du commentaire de l'analyste aux paragraphes 5 à 9) par Arasu Kannagi Basil

Les revenus de Figure Technology Solutions ont bondi de 22% au premier semestre 2025, a révélé lundi le prêteur blockchain dans son document d'introduction en bourse aux États-Unis, la dernière entreprise liée à la crypto-monnaie prête à frapper le marché des nouvelles cotations.

Un environnement favorable aux crypto-monnaies sous l'administration Trump et le démarrage en fanfare de l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N ont préparé le terrain pour une avalanche de cotations dans le secteur des actifs numériques.

Figure vient s'ajouter à une liste croissante d'acteurs du secteur des crypto-monnaies qui cherchent à s'introduire sur les marchés publics cette année. Gemini, la bourse de cryptomonnaies des jumeaux Winklevoss , a également déposé pour une introduction en bourse à New York la semaine dernière.

Le chiffre d'affaires de Figure a augmenté de 22,4 % pour atteindre 191 millions de dollars au cours du semestre clôturé le 30 juin. La société a enregistré un bénéfice de 29 millions de dollars, contre une perte de 13 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

La société new-yorkaise et certains de ses actionnaires actuels vendront des actions dans le cadre de l'offre.

"La crypto est en train de devenir l'un des grands piliers du marché des introductions en bourse, avec davantage d'opérations attendues non seulement via des IPO- mais aussi via des transactions deSPAC", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX, faisant référence aux entreprises qui entrent en bourse par le biais de fusions à blanc.

PRÊT BLOCKCHAIN

Figure, cofondée en 2018 par l'entrepreneur technologique Mike Cagney, est une plateforme native blockchain qui alimente le prêt, le commerce et l'investissement dans des domaines tels que le crédit à la consommation et les actifs numériques.

La société et ses plus de 160 partenaires ont originé plus de 16 milliards de dollars de capital immobilier à ce jour.

"La blockchain peut faire plus que perturber les marchés existants. En prenant des actifs historiquement illiquides - tels que les prêts - et en plaçant ces actifs et leur historique de performance sur la chaîne, la blockchain peut apporter de la liquidité à des marchés qui n'en ont jamais eu", a déclaré Mike Cagney dans le document.

"L'introduction en bourse est une étape dans un long processus visant à apporter la blockchain à tous les aspects des marchés de capitaux."

Cagney, qui a également été le cofondateur de la fintech SoFi SOFI.O , continuera de contrôler la majorité des droits de vote de Figure après l'offre.

En 2021, Figure a levé 200 millions de dollars lors d'un tour de financement à une valorisation de 3,2 milliards de dollars.

Goldman Sachs, Jefferies et BofA Securities sont les principaux preneurs fermes. Figure sera cotée au Nasdaq sous le symbole "FIGR".