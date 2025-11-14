 Aller au contenu principal
Le prêteur blockchain Figure bondit après un chiffre d'affaires T3 supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 19:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de Figure Technology Solutions FIGR.O , prêteur blockchain, ont bondi de 17,3 % à 40,59 $

** FIGR a publié jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 156,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street de 119 millions de dollars

** Les analystes disent que c'est une "très bonne performance" pour FIGR lors de sa première publication de résultats en tant que société cotée en bourse

** Keefe, Bruyette & Woods indique que cette performance est due à l'augmentation du volume des prêts à la consommation sur le marché, qui a fait un bond de 70 % par rapport à l'année précédente au cours du troisième trimestre

** 6 courtiers sur 7 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 1 à "conserver"; PT médian de 48,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FIGR a progressé de 38,4 % par rapport au prix de l'introduction en bourse depuis ses débuts en septembre

