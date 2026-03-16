Le prêteur à la consommation Upstart progresse après que BTIG l'a relevé à l'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions du prêteur à la consommation Upstart Holdings UPST.O augmentent de 2,8 % à 27,09 $ avant le marché

** BTIG relève UPST de "neutre" à "achat"; fixe un objectif de cours de 43 $, ce qui implique une hausse de 63 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage estime que la valeur actuelle de l'action d' UPST ne tient pas compte de la hausse potentielle liée au fait de devenir une banque ** UPST a dévoilé la semaine dernière un plan pour demander une charte bancaire, ce qui pourrait lui permettre de réduire ses coûts et de rationaliser ses partenariats avec les banques, les coopératives de crédit et les fonds de crédit institutionnels ** Selon BTIG, une charte bancaire permet d'atténuer ce qu'il considère comme un risque majeur de l'exposition d'UPST au crédit privé, en rendant les dépôts entièrement disponibles en cas de crise de liquidité

** 8 des 16 sociétés de courtage attribuent à l'action une note "achat" ou supérieure, 7 une note "conserver" et 1 une note "vendre"; l'objectif de cours médian est de 47 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action UPST a baissé de 39,7 % depuis le début de l'année