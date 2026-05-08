Le prestataire de services de paiement FIS affiche une hausse de ses bénéfices grâce à la bonne performance de sa division Solutions bancaires

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La société de services bancaires et de traitement des paiements Fidelity National Information Services

FIS.N a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses produits et services financiers.

L'action de la société a progressé d'environ 1 % dans les échanges avant l'ouverture de la bourse.

Les dépenses de consommation sont restées solides au cours du trimestre malgré les inquiétudes liées à l'incertitude économique alimentée par la guerre en Iran et les droits de douane américains.

L'augmentation des volumes de dépenses profite aux prestataires de technologies de paiement qui facturent aux commerçants et aux banques des frais pour le traitement des transactions.

La division Solutions bancaires de la société, basée à Jacksonville, en Floride, a enregistré une hausse de 45 % de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 2,37 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars. Le chiffre d'affaires de son segment Marchés de capitaux a progressé de 5 % pour atteindre 823 millions de dollars.

« Le marché est solide, les banques investissent », a déclaré Stephanie Ferris, directeur général et présidente de FIS.

Les analystes estiment que le secteur des technologies bancaires est très stable, caractérisé par des revenus récurrents élevés et des contrats à long terme.

Sur une base ajustée, FIS a enregistré un bénéfice net de 705 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, pour le trimestre, contre 643 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action, un an plus tôt.