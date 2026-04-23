Le président Trump envisage de confier la direction de la TSA à un spécialiste des marchés publics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Le président Donald Trump a l'intention de nommer un dirigeant d'entreprise de longue date et un expert en contrats gouvernementaux à la tête de l'Administration de la sécurité des transports, ont déclaré deux sources à Reuters jeudi.

M. Trump envisage de faire appel à David Cummins, vice-président senior de Serco SRP.L Amérique du Nord, qui supervise le portefeuille de clients civils du gouvernement fédéral, des États et des collectivités locales. Au début du mois, M. Trump a proposé de privatiser une grande partie des activités de la TSA et de supprimer près de 10 000 emplois.

M. Trump a renvoyé le chef de la TSA, David Pekoske, dès le premier jour de son mandat en 2025 et n'a pas nommé de remplaçant depuis plus de 15 mois. M. Trump avait nommé M. Pekoske lors de son premier mandat et l'ancien président Joe Biden l'avait proposé pour un second mandat de cinq ans.

La longue fermeture du gouvernement au printemps dernier a contraint 50 000 employés de la TSA à rester sans salaire pendant six semaines, ce qui a entraîné d'importantes perturbations, notamment des attentes de quatre heures ou plus au niveau de la sécurité dans les aéroports.

Le budget de M. Trump prévoit de réduire le budget de la TSA de plus de 1,5 milliard de dollars et d'obliger les petits aéroports à faire appel à des services de sécurité privés plutôt qu'à la TSA, ce qui constituerait une première étape vers la privatisation de l'agence créée après les attentats du 11 septembre 2001.

La Maison Blanche a déclaré que ce changement réduirait la masse salariale de la TSA de plus de 4 500 emplois. La TSA propose de supprimer 4 800 emplois supplémentaires en améliorant l'efficacité, en mettant fin à la présence de personnel dans les couloirs de sortie et en éliminant les redondances.

Ces réductions d'effectifs permettraient d'économiser plus de 500 millions de dollars.

La proposition réduirait d'environ 20 % le budget de l'agence, qui s'élève à 7,8 milliards de dollars. Elle intervient après que la TSA a perdu plus de 1 600 employés lors des interruptions de financement du gouvernement à l'automne dernier et au printemps.

L'administration Biden a augmenté la taille de la TSA. Elle a contrôlé 904 millions de passagers en 2024, un record et une augmentation de 5 % par rapport à 2023.

L'année dernière, la Maison Blanche a déclaré: "La TSA a constamment échoué aux audits tout en mettant en œuvre des mesures de contrôle intrusives qui portent atteinte à la vie privée et à la dignité des Américains."

En septembre, le département de la sécurité intérieure a annoncé qu'il retirait cinq hauts fonctionnaires soupçonnés d'avoir ciblé les opposants politiques de M. Biden au moyen d'une liste de surveillance de la sécurité aérienne aujourd'hui abolie.

Le programme "Quiet Skies" de la TSA, supprimé en juin, prévoyait un contrôle renforcé pour certains passagers aériens considérés comme présentant un risque plus élevé en matière de sécurité.