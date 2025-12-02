Le président sud-coréen Lee demande des sanctions plus sévères et une meilleure protection après la violation des données de Coupang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré mardi que la fuite massive de données de clients de la plateforme de commerce électronique Coupang CPNG.N était un signal d'alarme pour une protection plus forte de la vie privée numérique et a ordonné des plans pour augmenter les amendes et les pénalités pour de tels manquements.