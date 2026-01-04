Le président sud-coréen entame une visite d'État en Chine, Pyongyang tire des missiles

par Brenda Goh

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a entamé dimanche une visite d'État en Chine dans l'espoir de promouvoir la paix dans la péninsule coréenne, quelques heures après que Pyongyang a procédé à des tirs de missiles balistiques.

Cette visite, la première de Lee Jae-myung en Chine depuis son entrée en fonction en juin, intervient dans un contexte de tensions mondiales accrues après cette démonstration de force de la Corée du Nord, au lendemain de l'attaque américaine contre le Venezuela.

Lee Jae-myung devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping au cours de ce voyage. Il s'agirait de leur deuxième rencontre en deux mois seulement, ce que les analystes interprètent comme le témoignage d'un vif intérêt de Pékin pour renforcer sa collaboration économique et le tourisme avec la Corée du Sud, alors que ses relations avec le Japon se sont fortement dégradées.

Les relations entre Pékin et Tokyo se sont tendues à la suite de déclarations de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, en novembre, selon lesquelles une potentielle attaque de la Chine contre Taïwan pourrait menacer la "survie" du Japon et déclencher une réponse militaire de la part de celui-ci.

La Chine considère Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île démocratique dans son giron.

Les tirs de missiles effectués dimanche par la Corée du Nord représentent "un message adressé à la Chine pour l'empêcher de resserrer ses liens avec la Corée du Sud et pour contrer la position de la Chine sur la dénucléarisation", a déclaré Lim Eul-chul, professeur à l'Institut d'études de l'Extrême-Orient à Séoul.

Lee Jae-myung est arrivé à Pékin pour une visite de quatre jours avec une délégation comprenant plus de 200 chefs d'entreprise sud-coréens, a rapporté la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Parmi eux figurent Jay Y. Lee, président de Samsung Electronics 005930.KS , Chey Tae-won, président de SK Group, et Euisun Chung, président exécutif de Hyundai Motor Group, selon des photos publiées par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

La Chine et la Corée du Sud devraient discuter lors de cette visite de sujets tels que l'investissement dans les chaînes d'approvisionnement, l'économie numérique et les échanges culturels, selon CCTV.

